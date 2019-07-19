成長就是你漸漸知道了，原來有些東西是可遇不可求的，是從來不屬於你或有天不再屬於你的，但幸好世界那麼大，總有一天你會出去找到屬於你的角落，而那些曾以為不能放手的一切，到頭來你會發現只是生命中的一塊跳板，不足掛齒。

在《反斗奇兵4》（Toy Story 4）裡的胡迪，就像生活中大部分的濫好人一樣，明明在對方眼中顯得一文不值，甚至每次失蹤她亦從來沒發現過，事實證明在她的世界裡真的不缺他，但他仍然繼續硬擠這個走不進的世界，成全別人委屈自己，因為他主觀地認為，自己的世界就只有那麼大。

在她的世界裡真的不缺他，但他仍然繼續硬擠這個走不進的世界。（《反斗奇兵4》劇照）

因此，若然他不是選擇刻意討好和苦心經營，拼了命挽回所有，到最後甚麼都留不住的話，對他而言，他的世界和人生就會完結，沒人再找自己、沒人再陪自己、沒人再哄自己，需要默默承受著深交後的疏離、認真投入後的痛苦抽身、溫柔後的冰冷。

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成全別人委屈自己，因為他主觀地認為，自己的世界就只有那麼大。（《反斗奇兵4》劇照）

同樣地，在胡迪的經歷中，有沒有看出你過去或現在的影子？

日久見人心，你漸漸會發現，原來世上真的沒那麼多將心比心，當對方不在乎你，就算你再多付出再辛酸，人家也不會有多少內心動搖，痛亦只是痛你自己；累也只是累你自己，最終得要靠你自己收拾殘局。

然而，可幸的是，雖然緊握拳頭，你甚麼都得不到，但當你張開雙手，你卻能擁抱全世界；可幸的是，當你勇敢放手，學會向過去道別和抽身而退，你往往會發現，上天不是沒收你的幸福和破壞你的全世界，卻是剛剛相反，它一直將你的快樂看在眼裡，於是把更廣闊的世界送給你。

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當你勇敢轉身走，便發現原來世界很大、人生很美，沒必要蜷縮一小塊陰影裡，玩謝自己。（《反斗奇兵4》劇照）

問題在於，當轉身的一天到來，你會不會有這份勇氣和智慧，理解到有時把一切放下，不是因為完全捨得，而是因為期限到了、長大了、成熟多了，是時候翻過這一頁。

若然答案是「不會」，那麼你就一直徘徊原地，患得患失和喜怒無常，老是倒帶著那些good old days，曾經的對方、曾經的彼此，傻傻的高估著自己在別人心中的地位；若然答案是「會」，那麼你慢慢會看到，原來世界很大、機會很多、人生很美，沒必要蜷縮一小塊陰影裡，玩謝自己。

花若盛開，蝴蝶自來。不必害怕放手，只要一直努力、懂學珍惜、問心無愧，你很快會發掘更美的世界。