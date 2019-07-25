【兩性相處】分手關頭別乞求得像狗　愛你的人毋須苦求

兩個人在一起久了，感情有所變化是無可避免的過程，但變淡和變心不一定掛鉤。直到有一天發現對方不再像以前那麼愛自己，只剩下自己一個努力經營這段關係，那還要糾纏什麼？愛情裏，不是你的，終究也不會屬於你。

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當他不再是你能倚靠的那一位，別再在他身上期待什麼快樂，所有的期待，所有的等待，都只會換來更多的失望。

幸福，不是務必要擁有一個人，而是那個人真正能夠跟你分享日常的各種瑣碎事，視對方的事為自己的事。對一個沒有任何回應的對象傾訴，跟做獨角戲又有什麼分別呢？

交流，從來都是一給一收、有呼有應的，沒有營養的對話，說不上是交流。變了就是變了，不由你不去面對事實，否認都只因不敢承認感情真的變淡了。以為自己沒有執着，其實已經是一種執着，執着於不想失去已經擁有的。當努力不再是兩個人，當努力只剩下你一人，你還要執着什麼？

愛情就像兩個拉着橡皮筋的人，受傷的總是不願放手的那個。（《想你》劇照）

沒結果的關係，遲遲都還未結束，有時候都只因單方面的捨不得，還有另一邊廂的吊兒郎當。若對方利用了你的愛，利用了你的軟弱，而不肯放開你，並不是因為愛，而是因為食之無味，棄之可惜。深愛一個人，無論遭受到對方多差的待遇，都能放下尊嚴盡力去愛。但忠心，不一定能夠終生，你能夠放下尊嚴去愛，並不代表他必須要接受，也不能擔保有朝一日他仍會離你而去，不要等到他視你連狗都不如的時候，或等到自己情緒崩潰的地步，才懂得離開，到時候，只會輸了尊嚴，輸得一敗塗地，就連自己也面對不了自己。雖然未捨得放手，但要懂得是時候叫自己放手了，不要為不值得的人，陷於欲罷不能的狀態。

與其接受有伴侶的孤寂，倒不如瀟脫的走向屬於自己的生活，不需要乞求別人的回應，拾回自我，過有尊嚴的生活。真正愛你的人，毋須用什麼來交換，亦毋須作出什麼乞求，乞求得愈多，失去的只有自己的尊嚴，做人沒必要用尊嚴換取陪伴，不值得。別乞求像狗，是你的終究也是你的，不是你的終究還是不屬於你。

感情裏，不是你的，終究會離你而去；是你的，註定會回到你的身邊。（《偉大的誘惑者》劇照）

曾經，有一個他，叫你欲罷不能；到後來，卻竟然恨不得敬而遠之。最後你終於明白，最懼怕的不是失去他，而是失去自我，幸好到最後，你的懂得拯救了自己。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/Fiona.Cinderella.Art/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《忠心，就能終生嗎？》— 別乞求像狗，不是你的終究還是不屬於你。」​】

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