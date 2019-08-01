【星座愛情】 4個絕不「睇樣」星座　另一半都長得很有「安全感」

不論男生女生，挑選伴侶時，或多或少會成為外貌協會，他們都會希望另一半有內在美的同時，最好也有外在美。不僅只是結識異性，在職場上或生活上，外形姣好的人仿佛總是特別討好，也能享有與別不同的待遇。

人喜歡美麗的事物，是人之常情，然而，有些人卻偏偏反其道而行。身邊有不少「有樣有身材」的女生朋友，身邊都拖着其貌不揚的男友，旁人都覺得這些女生另有企圖，她們卻個個都讓人大跌眼鏡，愛得癡纏、奮不顧身，最後更反被「醜男」所傷。這些我們稱之為「美女與野獸」的情侶或夫妻，在社會上為數不少。而不少人更覺得另一半「越醜越好」，因為能帶給他們滿滿的安全感，太英俊漂亮的伴侶反而會令自己終日疑神疑鬼。以下4個星座，選擇另一半時絕不「睇樣」，只看內涵，你又是否其中之一？

圈中有不少藝人夫婦或情侶被指相貌不般配。（VCG）

以下是不看重外貌的星座代表：

+ 14 + 13 + 12

1.金牛座

金牛座總是給人一種樸實的感覺，他們腳踏實地過生活，連選另一半時也很「老實」。比起外貌，他們覺得與另一半相處得自在舒服更重要。他們期望伴侶可以和自己過平淡簡單的生活，他們的另一半不用刻意打扮，外形也不用突出，樸素最能吸引金牛座。對於那些空有一張漂亮面孔卻貪慕虛榮，把物質看得很重的人，金牛座只會避之則吉。

2.獅子座

愛面子的獅子座選擇另一半時，卻不會看重外貌。他們明白外貌終會隨年月老去，只有才華才經得起歲月的考驗，所以他們的擇偶條件是有魅力、有才能。一個人的內在的吸引力不會隨着歲月而被淹沒，把有內涵與具才華魅力的另一半帶出去時也毫不失禮。

古巨基是獅子座代表。（VCG）

3.射手座

愛玩、愛自由的射手座看似是情場上的player，不羈浪蕩的形象通常予人花花公子的感覺。然而，他們總會有想定下來的一刻，而想要廝守一生的伴侶一定要給他們安全感，所以相貌平平對他們而言絕對會加分。「玩夠了」的他們，下半生只想過平淡生活。

水瓶座代表梁家輝與太太恩愛如昔。（IG@nikkiechleung）

4.水瓶座

水瓶座平日對自己自信滿滿，但在戀愛關係中就會變了另一個人，總是會胡思亂想，也會產生自卑感，覺得自己配不上對方。因此，他們的理想伴侶外形不用太出眾，普普通通，反而會令他們和對方相處時更加舒服自在。俊男美女還是留待觀賞用就好。