【心理測驗】感情空白　找不到真命天子　是眼角高或太三心兩意？

這個社會中，年紀大還是單身的女性，總是被人貼上「剩女」的標籤，意味着你是「不被選擇」的那個。事實上，單身與否，有時與外在、內在條件無關，也可以是一種個人取態，也可以是她們兜兜轉轉，總是找不到對的人，到底你一直單身的原因是甚麽？

咸豐年代時，到了適婚年齡但還未出嫁的女性，總是會惹來異樣目光，因為大眾覺得嫁不出的大齡女子就是有問題。全個家族都會出動為她籌謀，目的只是將她盡快嫁出去，嫁入好人家，仿佛就是舊時女子的成就。這些舊思想也隨着年月逐漸被洗去，淡化了，卻還是有點殘留。身邊還是有不少30+女生，表面上是事業女強人，一副「我自己也活得很好」，夜闌人靜後，難免流露出她們最脆弱的一面，人總是會有不甘寂寞的時候。

30+的女性，不多不少會為自己的戀情着急。（《春嬌與志明》劇照）

我們不再如從前般視結婚生子為人生的Bucket List，但渴望身邊有個人陪，盼望愛情的滋潤也是人之常情。只是日子一天天地過，你還是找不到自己的真命天子，你慨嘆天不從人願。然而，感情一直沒着落，可能和自身有關，或許你心中還是有個念念不忘的前度、總是三心兩意周旋在不同曖昧對象之間......還是毫無頭緒？即做以下心理測驗，找出你一直單身原因。

你下班後，突然想買點東西回家，你會想買些甚麽呢？ A.買衣服 B.買水果 C.買甜品 D.買書

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