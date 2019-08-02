【仇老爺爺】游學修陳穎欣正式分手　長不大的男孩值得等待嗎？

Viu Tv劇集《仇老爺爺》踏入結局篇，由游學修自編自導自演的劇集讓觀眾眼前一亮，故事講述「廢青」游學修與「廢老」盧海鵬由冤家變真愛，不少人大讚有共鳴、劇集搞笑之餘亦不失溫情，播出之後大受歡迎。

故事的主軸講述兩爺孫如何化解仇怨。（《仇老爺爺》劇照）

游學修和盧海鵬的爺孫之情讓不少觀眾動容，甫一開始，我們大概都會覺得盧海鵬橫蠻無理、倚老賣老，帶了不少麻煩給遊學修。後來，兩人經歷風風雨雨才開始關係好轉，後來遊學修發現對方有癌症，時日無多，兩爺孫終於放下成見，和好如初，他更推掉了難得的工作機會，陪盧海鵬去帛琉，也陪他走最後一程。除了兩人的爺孫情，游學修與女友陳穎欣的感情線也讓不少觀眾覺得遺憾。

曾經，我可以包容你所有任性

在不少人眼中，陳穎欣大概是個接近完美的女友，本身是大學校花，卻沒有利用自己的美貌「收兵」，反而全心全意對待游學修。游學修自小就發着演員夢，讀書不多，終日遊手好閒，等待一個屬於他的演出機會，正正就是社會上的標準「廢青」。外形不算突出的他，「星途」不順，一直只是擔任沒有台詞的臨時演員。夢想對他而言很遙遠，陳穎欣仍願意無條件支持他發夢，每次在他失意的時候，都會鼓勵他：「我知你一定得。」第一次擔當文藝片主角，游學修受到眾人嘲笑，只有她願意認真看完，欣賞他的演出。

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不僅如此，性格衝動、充滿自卑感的游學修不時無理取鬧，當眾嘲諷她的男性朋友，讓陳穎欣難堪；他怕她會離開自己，與高富帥師兄在一起，於是hack入她的手機，監測她的所有對話記錄；他自卑感作祟說分手，她仍拼命挽回。她曾經包容對方所有任性行為，其實只要一句對不起，她就會立即回到他身邊。

曾經，她無條件支持他發演員夢。（《仇老爺爺》劇照）

你長大了，我卻不愛你了

只是她等了又等，始終等不到那句道歉。身邊的師兄陳高大一直默默陪在她身旁，走出情傷。明眼人也看出他想追求她，但面對仍未忘情的她，他還是保持距離，單純地以朋友身份安慰她。而她也默默被溫柔貼心的師兄感動，兩人終於走在一起，另一邊廂，游學修卻依然對她念念不忘。在最新一集，陳穎欣探望彌留之際的盧海鵬時，游學修終於哭着跟她説對不起，只是看到毫無感覺的她，頓然明白，她真的死心了。

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Timing，永遠最弄人，多少段愛情都死在它手上。世界上沒有多少個如余春嬌般的女友，願意一次又一次等待玩完了的張志明回頭。不少網友對這個安排大感失望，希望游學修可以與陳穎欣復合，大概只是出於對大團圓結局的情意結。其實，這樣的安排才更「貼地」，現實就是會如此，無論愛得多深，我們總會有倦怠的時候。因為深愛所以心碎，以往總是顧着他，適當時放手，學會愛自己，不再受困於往日那些「他會改」、「他其實有苦衷」的美好臆想。陳穎欣此舉，只是人之常情。