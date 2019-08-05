被生活迫成的女漢子　看透一切不再期待被安慰　10句女生共鳴的話

1. 很多時候，男孩低估了女孩跟他們同甘共苦的決心，以為女孩眼中的幸福就是吃好穿好住好，而事實上，她不介意同舟共濟和雪中送炭，但她最怕在對方身上看不到希望；最怕她一邊吃苦，卻一邊找不到讓她值得忍耐的被疼愛。



2. 她很想成為一個優雅的淑女，得到應有的保護與關愛，可惜生活迫人，最後不得不變成女漢子，寧願靠自己看透一切也不能被動地等待任何的安慰，即使日子難過，也要告訴自己尚有好多路要走、好多關要闖，除了堅強她別無選擇。

女生都很想成為一個優雅的淑女，得到應有的保護與關愛（《白色強人》劇照）

3. 許多時候，女孩問另一半一些問題，其實她早已知道真相才問，而她想看看他會選擇說謊抑或老實交代，如果是前者，她往往不拆穿謊言，卻會靜靜看對方把這歹戲演到甚麼時候。

4. 只有女孩才能看清全貌，知道究竟男孩身邊的哪個女孩是真正的婊子，帶著甚麼目的接近他，而男孩總是無法看懂，只以為另一半的吃醋是想得太多和無理取鬧。

現實卻明白，寧願靠自己看透一切也不能被動地等待任何的安慰。（《我們與惡的距離》劇照）

5. 女孩年紀愈大，往往愈不容易找到合適的對象，但這不是因為年紀漸長而失去魅力，而是舊日的經歷讓她變得愈來愈不好騙，難以相信耳聽的愛情；昔日的傷痛讓她由當初最癡情的人，變成後來最絕情最害怕愛情的人。

6. 當她選擇沉默下來，不再對他吼、對他鬧、對他表現多少情緒、管他這管他那，意味著她正在迫自己放下，甚至對方已在她心中失去了那無可替代的地方，就算她仍然愛他，有些東西還是已經變質了，教她提不起勁變回昔日的她。

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7. 有些女孩離開一個人後，會在心裡埋下一個死角，自己很難走出來；別人更難闖進去，雖然平時她會努力裝作沒事，一如既往的瘋瘋癲癲，但每當她喝醉或者夜闌人靜的時候，她第一個想到的就是這個傷她最深的人。

8. 到了某個年紀，女孩希望找的不再是只給她嘻哈打鬧的人，而是一個玩夠了、幼稚夠了、想安定了的男孩，要麼向著結婚的方向邁進；要麼別在一起，不要浪費彼此的時間，可是很多時候，大家的願景偏偏就是無法一致。

當心淡了、心死了，可以狼心得頭也不回的離開。（《我們與惡的距離》劇照）

9. 某程度來說，女孩需要被愛的表現，就是被保護和可以依靠，僅此而已，所以假如你讓自己的女孩變得太堅強，把她的女漢子式強勢看成理所當然，那麼只要有一天她發現可以靠自己熬過了所有的苦，就不會想再跟你在一起了。

10. 她心軟的時候，就算你怎樣待她冷漠，她還是有辦法找百般藉口合理化你不夠愛她的表現，但一旦她真的心淡心死，卻可以比男孩狠心一萬倍：就算你再怎樣求她再怎樣不要臉堅持，她也能看都不看掉頭就走。