【愛情地圖】拍拖6年談婚論嫁女友突變心　民宿療傷遇上終身伴侶

一處再普通的地方，亦因為人，而變得有意義。那地、那人、那一刻，每段愛情中，總有某處別具意義。是仍舊甜蜜，還是早已剩下回憶.....你還記得那處嗎？

失戀後，有人選擇大哭，到處找人訴苦，有人選擇封鎖自己，與外界隔絕。

Kent與Pat這對夫婦一起經營民宿，每天見盡形形式式的住客在這裏落腳，民宿主人與住客的關係很微妙，即親密又陌生，住客願意與他們分享最私密的心事，但Check-out以後，關係又會隨之結束。步進民宿的公共空間，老舊的梳化、墻上的舊海報、舊戲院的座位，時間像凝住在舊時代的香港，頗有情調。在昏暗的燈光下，有愛情在這裏漸漸萌芽，也有不少人在這裏放下自己的故事和傷痛。說出來，是其中一種釋懷的方式。這裏曾經也是Kent的中轉站......

Kent與Pat現在一起經營民宿，其實他們的愛情也是在這裏萌芽。（歐嘉樂攝）

他又再次徐徐提起不知說了多少次的前度故事，如今說出來很輕鬆，當初卻是錐心之痛。他與拍拖6年的前度，關係穩定，兩人到了談婚論嫁的階段，當所有人包括Kent都以為往後一切都是預料之內。事情卻戲劇化得難以置信，「只是短短一個禮拜，她就和我分手了。」突如其來的轉變，最讓人難以適應，「那時候，只覺得世界崩塌了。」有人選擇把傷痛埋藏心底，他卻覺得把事情一遍一遍地說出來，直接面對傷痛，才能釋懷。

談起上一段戀情，Kent直言分手時很崩潰。（歐嘉樂攝）

經朋友介紹下，來到Pat在深水埗經營的民宿，那時候這裏的「走音」鋼琴成為了他的療傷工具，也為她和Pat牽起了紅線。「我就住在民宿附近，但從來沒有注意到這個地方。」拍拖已久的女友離他而去，像是替他的人生關上一道門，來到Pat的民宿，就是他人生的一扇窗。「這裏彷如街坊福利會，有家的感覺。」他想不到後來，這裏真的成了他的家，初次遇見Pat，從來沒有想過這個女生會成為他的終身伴侶。「她完全不是我的理想型，我從沒想過自己會喜歡有紋身的女生。」不只是外形，兩人甚至連性格也是南轅北撤，Kent有身為音樂人的多愁善感，Pat則很有性格，敢愛敢恨。而且當時與前度分開不久，更讓他卻步。

兩人將於17-18/8與Breakup Tours合辦「失戀民宿」活動，參加者將會入住他們的民宿，透過不同活動釋放自己的痛苦情緒。（歐嘉樂攝）

點擊看民宿內的特色設計：

+ 3 + 2

當Kent還在猶豫，Pat的想法，卻與他截然不同。「我幾乎是從未間歇地戀愛。」她愛得很「勇」，失戀後她會歇斯底里地哭，她摔得很痛卻沒有沉溺在悲傷之中，極速就爬起來，開始另一段新戀情。你可能會以為她在找「水泡」，但她卻每次都愛得認真，甚至有點死去活來；你以為她在拍散拖，但她卻有過分別拍拖6年和2年半的前度。尋尋覓覓，始終找不到令她相處得舒服自在的那個，「與前度拍拖2年半，時間卻仿佛過了10年，那段時間情緒起伏很大，每一天都輪著經歷天堂和地獄。」或許正是如此，對於前度的事，Pat不欲多提。而這個不斷戀愛的女子，也終於願意停歇下來，休息一下，「在遇上Kent之前，正正就是我人生最長的真空期，我單身了三個月。」然後，她與Kent初次碰面，也直覺他不是她那杯茶，相處下來卻有意外驚喜，沒了從前的轟轟烈烈，平淡卻令她更自在。

Pat從前無間斷地戀愛。（歐嘉樂攝）

當曖昧的氛圍在兩人之間瀰漫，會牽手擁抱，卻沒有正式名份，他突然退縮了，他不能肯定前度的痕跡是否還在，「我不想蹉跎了她，所以想先過冷河。」兩人又退後了一步做回普通朋友，名義上說是朋友，身體卻很誠實，實際上他還是天天以練琴為藉口來到Pat的民宿，「我發現自己其實很想念她。」失去，才意識到對方的重要，幸好的是，Pat還一直在原地守候，這一次，他們真的要談一生的戀愛。

兩人婚後一齊經營民宿。（歐嘉樂攝）

兩人在三年前結婚，他們的婚戒紋在無名指上，不能輕易說脫就脫，是比鑽石還要堅固的承諾。