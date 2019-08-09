【禁忌世代：邂逅After】校園版格雷　初嘗情慾不忠幸而遇見真愛

Netflix最新上架電影《禁忌世代：邂逅After》，被喻為是校園版的《格雷的五十道陰影》，女主角Tessa也是由純樸的女孩，被放蕩不羈的Hardin吸引後，展開狂野的情慾世界。對愛情不認真的Hardin，在遇到對的人後，才學會愛情的真諦。

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《禁忌世代：邂逅After》改編自小說，講述女主角Tessa離開自小相依為命的母親和男朋友，來到大學迎接新的校園生活，邂逅了外表傲慢不羈的男主角Hardin，男女主角外表看起來格格不入，卻擁有着一樣的靈魂。

Tessa離開了母親和本來的男朋友，遇上外表傲慢不羈的男主角Hardin，才找到真正的靈魂伴侶。（《禁忌世代：邂逅（After）》劇照）

靈魂的伴侶，一旦遇上了，就好像有種神秘的力量，隨即把對方攝進心內。邂逅就是這樣的一回事，不期而遇，找到世上彼此相似的靈魂，心靈互通，邂逅以後就像訂了終生。可是，Tessa本來就已有男朋友，過着循規蹈矩的生活的她，出軌這回事，又怎可能發生呢？她和那位自五歲起已被母親安排的男朋友，根本從來都談不上愛情，Tessa最終也敗給愛情的魔力，未來得及分手便和Hardin開始發展，邂逅之後，就不能自拔。

Tessa令不戀愛的Hardin越陷越深，甚至展開狂野與解放的情慾世界。（《禁忌世代：邂逅After》劇照）

電影提及過，「這是我的人生，你得放手讓我生活。」一生中，很多從沒有嘗試過的事，從未接觸過的東西，當然會好奇，很多禁忌制肘着人生，但當有勇氣去嘗試，會發現這個世界還有很多還未發掘的未知寶藏，最重要的人和事，都靠自己去爭取，只有不停改變，才會發現新的自己，要變得更幸福，就要拿勇氣放膽去愛吧！

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男主角不信任愛情，從不會對感情認真，甚至說愛情只是一場交易，遇上了Tessa後才改變了他對感情一貫的態度。原來，不信任愛情只因未遇到對的人，曾以為愛是虛幻，只存在於愛情小說中；當遇到對的人時，頓時發現原來擁有相同靈魂的人，走在一起便能走出黑暗。最後，一直活在陰霾裏的Hardin，發現最愛的不再是自己，而是Tessa。

遇到真愛後會發現，原來最簡單的，就是我們最渴望的幸福。（作者提供）

《禁忌世代：邂逅After》讓我們再次相信愛情，讓我們有勇氣去領導自己的人生，遇到真愛後會發現，原來最簡單的，就是我們最渴望的幸福。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Netflix最新上架電影《禁忌世代：邂逅After》— 感受青春時期追求愛和新事物的刺激感」​】

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