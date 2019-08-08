【拍拖好去處】需要談情空間？ 二人Party Room一齊打機、煮飯仔

有人說在香港拍拖很難，約會總是離不開行街、看戲、食飯，久而久之，愛得再癡纏也會覺得無聊。而每逢週末，街上總是熙來攘往，想有片刻寧靜也不容易。

數年前，游蕙禎的一句「就算我哋而家想去ｘ嘢，都搵唔到房ｘ呀！」一針見血地道出了年輕情侶或夫婦的性空間問題。其實不只性空間，香港連拍拖空間也仿佛變得越來越狹窄。街上都是千篇一律的連鎖店，有些情侶已經厭倦了公式般的拍拖節目。何況平日工作忙碌，有時兩個人放假時只想有個私人空間，可以靜靜地打機、煲劇。看似簡單的要求，在香港仿佛也變成奢侈的異想。

香港缺乏談情空間。（《向西聞記》劇照）

近年來，香港多了不少Party Room，但大部份都只適合大班朋友聚會，很少為情侶而設。以下是2人起租的小型Party Room，下次拍拖想不到節目時，不妨花百多元換來三兩小時的甜蜜時光。

小房舍 LITTLE ROOMS

由一班90後營運的Party Room，負責人起初在尖沙咀開設時鐘酒店，深明年輕人缺乏性空間。後來發現不僅如此，香港也甚少談情空間，於是開設小型Party Room小房舍。他們位於銅鑼灣鬧市，距離地鐵站不遠，位置方便。設有5種不同風格的房間，其中以日式風格的「The Nihonjin」最特別，木地板鋪上榻榻米，彷如置身於日本的Airbnb，更會附上兩套和服，可以讓你盡情打卡拍照。價錢以銅鑼灣而言算是便宜，平日收費是每人$50一小時，週末晚上也不過是$60一小時，更設有學生優惠。提供各類桌上遊戲、PS4和Switch遊戲，娛樂設施種類不算多，但也夠用。房間乾淨企理，清潔問題絕對不用擔心。

+ 4 + 3 + 2

地址：香港銅鑼灣渣甸街43A-45號人人大廈1樓 營業時間： 星期一至四 13:00 – 23:00 星期五 及 公眾假期前夕 13:00 – 00:00 星期六、日 及 公眾假期 10:00 – 00:00

Sole Fete

這間位於葵涌的Party Room，24小時開放，採用全自助入房方式，預約之後，客人會收到房間密碼，然後可以自行在預約時間使用Party Room。目前只有一間房間，裝修風格較為簡約，有家的感覺。房內設施算多，有唱K系統、自拍補光燈、腳架、PS4、Netflix節目等，而且附設獨立洗手間。價錢便宜，平日只需$45一小時，週末$55一小時，更有訂房4小時送1小時的優惠，但位置偏僻，距離地鐵站較遠，只有巴士直達。

地址：葵涌藍田街30-38號德記集團中心 營業時間：24小時（需預約）

Secret Party

這間Party Room在尖沙咀和觀塘都設有分店，位置方便，且鄰近地鐵站。房間選擇較多，每間分店都設有十多間房間，接受Walk-in。小型房間佈置較簡陋，如果選擇主題房間就會收取附加費。娛樂設備較多，有齊Xbox、Switch、PS4、懷舊街機月光寶盒，絕對不怕沉悶。而且他們設有設施齊全的廚房，如果想玩煮飯仔也可自帶食材，加錢租用廚房。

價目表（Secret Party網頁）

+ 7 + 6 + 5