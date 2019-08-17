【分手後遺症】情傷後只想獨自一人　沒人懂你的堅強背後有多痛

從何時開始，女生已經堅強得不再可愛？堅強得不再可愛，只因不再是從前懦弱的那位女生。

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當女生經歷失戀，並嘗試重新投入一段關係，頓時發現自己已經不再像從前的時候那麼懦弱，不再那麼持寵生嬌，最明顯的是，變得不再倚靠另一半。

經歷讓人的性格轉變，究竟女人變得愈來愈堅強是一件好事嗎？還是嬌柔可人才會讓人更加喜愛？到最後，撒嬌都只是用作維繫關係，一個讓自己變得溫柔可愛，讓對方更加喜愛自己的技倆。

撒嬌只是讓對方更加喜愛自己的技倆。（《撒嬌女人最好命》劇照）

其實有哪一個女生想堅強？只是除了堅強外就別無選擇。

誰不想有人疼愛？誰不想惹人憐愛呢？可是，當以為找到能倚靠的人，當以為能夠付託終生的人都轉身離去，又如何有信心再愛下去？有些人陪過了，不等於一世都會陪着你，陪過了，離開了，也要覺醒了。心灰意冷過後，靠自己的努力站起來後發現，除了自己，根本沒有人能夠倚靠，最能倚靠的就只有自己。甚至難以發展下一段關係，不敢再付出，不敢接受被愛，連接觸戀愛的勇氣都消失。

碎了的心怎樣修補，終究還是會有裂痕，傷過後究竟要如何走下去呢？

碎了的心怎樣修補，終究還是會有裂痕。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

穿上堅強的裝甲後，再沒法讓自己脆弱起來，人最孤獨的境界，或許是再沒有愛與被愛的動力。恐懼踏入關係後的困境，離開一段段不理想的關係過後，只願一個人生活，甚至愛上了與自己相處。傷，有什麼好怕呢？

因為傷過無數次後都站起來，怕只怕傷過後的麻木，那種曾渴望被愛，到最後只渴望自己一個的差別，堅強得讓自己都驚訝。

對愛情敬而遠之，堅強得不再可愛，堅強得不想再愛。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《不再是懦弱的一個》— 什至，堅強得不再可愛，堅強得不想再愛。」​】

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