【兩性關係】束縛型男友真正關心的不是你？　控制只是最初徵兆

在電視劇、MV或者言情小說中，都存在一種「霸道又溫柔」的人設，雖然看虛構故事時總會少女心大開，但當你成為被束縛的對象時，就會發現這完全不會令你少女心大爆發。面對束縛，不好好溝通就等於默許對方的行為，雙手奉上你的私隱和自由。但又怕擔心只是自己想太多，其他人的男朋友其實都一樣。那如何分得清哪些是束縛？

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關於行蹤，正常的男朋友都會想了解自己伴侶的生活，「想要了解」這回事並不是束縛，一個負責任的女朋友是有義務讓他知道你大概今天會做什麼事，而不是以自己的私隱為由，拒絕男朋友一切的詢問。但從問題上，正常的男朋友會想知道，你今天有沒有特別的感受，從而去問發生了什麼事。而束縛型的男朋友，會透過一系列「事實性」的問題來收集你一整天的生活細節，來完成他腦內CCTV的拼圖，多過在乎你今天的感受。

關於IG，當你上傳了照片上SNS，正常的男朋友可能會只是按個Like，或是一兩句說笑的，無傷大雅的留言，但有束縛傾向的男朋友，會諸多意見，例如：這件衣服太暴露、裙子太短，要求把照片刪除或以後不可以再張貼這些照片，就像一個只監測你一人的加強版色情內容過濾器。但當然，女朋友有自己打扮的自由，而男朋友的反應很大程度是建基於社會上普遍來看待女性的方式，不盡是他一個人的意見，所以這種束縛也不能只怪他一個人。但至於張貼與否，就需要你去摸索他的界線了。

束縛型男友會透過一系列「事實性」的問題來收集你一整天的生活細節，來完成他腦內CCTV的拼圖，多於在乎你一整天的感受。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

關於朋友，正常的男朋友都會想見一見你的朋友，認識他們，融入你的生活，而盡量不影響你和朋友的相處。但不正常的男朋友，會企圖去改變你和朋友的相處方式或見面計劃，花心思找理由令你不會獨自與朋友在一起，甚至會在你面前，臆想你某位朋友會跟你說他的壞話，或者某個朋友總是在耗用你空餘時間令你們不能約會等等，來命令你要疏遠這些朋友。所以從動機上，正常的男朋友會希望加入你的朋友圈子，從而更了解你，但束縛型男朋友會從「你的朋友不能影響你倆」的角度出發，影響你和朋友的關係。

關於前度，正常型都會想詢問前任的事，會希望知道你們為什麼會分手，從而避免重蹈覆轍地成為你下一個前度，而且會在意前度曾對你造成什麼傷害，而希望自己能治癒你的傷口，毫無顧慮地跟他交往。而束縛型則對你和前度現今的關係十分在意，例如要求你們斷絕一切聯絡，把所有相關物品扔掉，手機內還有多少張他的照片，還有沒有聊天記錄，聯絡方法等等，務必把前度在你生活中的所有痕跡全部抹去。

關於手機，當他對你起疑時，便會希望偷看手機來查證。但某程度上，如果你男朋友平時不會太干涉你的生活，而他突然問可不可以看看手機，你應該要思考一下，你是否有某些行為挑起了他的疑慮。但他的底線是會經你批准才看，如果是偷看的話，這絕對不能忍受。

正常型男朋友都有「你的男朋友就是我」的自信，「束縛」便是擔心你有意圖離開，才會希望束縛住你。（《失戀33天》劇照）

某程度上，正常型男朋友都有「你的男朋友就是我」的自信，「束縛」便是擔心你有意圖離開，才會希望束縛住你，讓你不能逃。為什麼會覺得你想離開呢？很大程度是他覺得他的存在不足以留住你，對自己沒有自信。要解決男朋友對你的束縛，就先試試多增加他的自信，令他感受到你很喜歡在他身邊的感覺和時間。只要你們中間還有愛，就先嘗試從根源解決問題，讓他知道你不喜歡現況，而且有一起成長、改變的選擇，有一個想一起迎接的未來。

內容提供：流水逝去吻未來

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【束縛症】男朋友總是干涉自由 是想太多還是真的束縛症？」​】

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