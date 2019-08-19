日本熱話「星座 X 血型異性緣排行榜」　誰是天生最有魅力星座？

身邊總有一些女生，明明就外貌端正甚至有些非常高質，性格也善解人意、樂觀開朗，對於另一半的要求也不是很高，但是就偏偏一直都是單身。但是有些長得很不起眼的女生身邊卻異性緣爆棚！所以有時候異性緣可能是註定的。

當你一直都單身的時候，究竟是你的朋友圈不夠廣闊，又或是在異性眼中的你太過「與別不同」？日本網絡上最近就熱烈地討論這個「女生星座×血型異性緣排行榜」，說可以憑兩者就可以看到自己的異性緣。大家也看看自己排名第幾吧！

有時候一直單身可能不是自己沒有吸引力，而是沒有異性緣！《羅曼史是別冊附錄》劇照

10. 獅子座 x O型血

這個組合的女生擁有獨特的魅力，而且性格開朗，是很多男生喜歡的性格，所以只要跟她們相處都會想繼續做朋友。這類女生在愛情上相對於等待男生主動靠近，反而會選擇主動出擊，是屬於肉食系。

O型血獅子座的女生都是樂觀開朗型，這種性格很容易吸引異性接近。（《大力女子都奉順》劇照）

9. 處女座 x A型血

處女座一向在愛情上都是很執著，但是如果你是A型血的處女座，那麽你在愛情上可以説是一帆風順。這個組合的女生在愛情中很少遇到棘手的問題，就算身邊異性朋友很多也能處理得很好，讓大家甘心奉獻之餘又不會有埋怨。她們非常擅長和異性相處，總是有敏銳的觀察力，很細心地照顧對方，所以讓男生們都離不開她。

A型血的處女座在愛情的路途上可以説是暢通無阻，遇到困難都輕易化解。（《請輸入檢索詞WWW》劇照）

8. 金牛座 x A型血

A型血金牛座的女生給異性的感覺非常成熟有安全感，所以總是吸引到很多比她年輕的年下男生，在異性中也是讓人很有好感的女生。不過A型金牛座女生有個致命缺點就是優柔寡斷，所以很容易會陷入三角戀或者多角戀都有可能！

A型血金牛座的女生給異性成熟知性的感覺，總是吸比自己較年輕的異性。（《男朋友》劇照）

按圖進入「女生星座×血型異性緣排行榜」前7名：