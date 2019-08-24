【緣來自昨天】為何最後只能當朋友？緣份就在每次取捨間失諸交臂

沒有The Beatles的世界，會怎樣？即時䏈想，那大概也沒有連儂牆了，怎麼辦？

沒有The Beatles的 世界，也一定會有「連儂牆」

《緣來自昨天（Yesterday）》故事講在平行時空的世界，要是沒有了Beatles，會怎樣？主角Jack Malik（Himesh Patel飾）是失意的音樂人，在英國的小鎮唱歌，卻只有他最好的朋友兼經理人Ellie Appleton（Lily James飾）。接着，他被巴士撞到，世界便從此沒了Beatles、也順理成章沒了Oasis、沒了可口可樂、沒了哈利波特⋯⋯世界會變怎樣？

Jack於是把The Beatles的歌曲都當成是自己創作，更遇到飾演自己的Ed Sheeran邀請一起演出，一舉成名。據劇本發展，觀眾不難想像接下來會發生的事。故事情節簡單，穿插青梅竹馬的愛情，在IMDb評分不俗，有7分之高。而若你很喜歡The Beatles、喜歡他們歌曲中的所有故事，也順理成章地喜歡Oasis，看主角們在利物浦穿梭，找尋歌詞的靈感來源，相信會看得特別「過癮」。

不過，喜歡一首歌，或是喜歡一首詞，與當中所帶出的思想撇不了關係。而《緣來自昨天》唱的是大家都喜愛的老歌，說的也是老掉牙的道理，就如－要跟你喜歡的人表白，就是失敗，也起碼曾經嘗試；做一個誠實的人，不論是對自己或是別人。

這樣老掉牙的說話，就似經典歌曲，愈藴釀愈有味道。在這個連是非黑白都會「過時」的時候看，別有一番感動。即使沒有The Beatles的世界，「連儂牆」也會換個名字出現。

（《緣來自昨天》劇照）

+ 8 + 7 + 6

為何最後只能成為朋友？緣份就在每次取捨間失諸交臂

是音樂追夢電影，向心愛樂隊致敬，當然也少不了愛情浪漫元素。Ellie與Jack相識多年，一直是他最忠實的歌迷，只是在他一舉成名後，二人的距離亦漸拉漸遠，終在他離開家鄉前，她問：「是甚麼讓我跌入了『朋友』的那一欄，而不是『我愛她』的那一欄呢？」

Jack才如夢初醒，原來自己一直錯把愛情看成是友情，電影當然是美化了這樣的錯摸；至於現實，認識多年，卻一直都未能開花結果，不過是二人在取捨時候，永不同步，永遠有千百個藉口讓對方溜走，於是愛情就這樣失諸交臂。直到失去，才戀戀過去，後悔不已，問：「為何她／他愛上別人了？」

Ellie其中一句對白大概這樣：「你有二十年時間追求我，但是你沒有啊。」這解答無懈可擊，「等待」從來都只是一人自私又浪漫的設想罷了。