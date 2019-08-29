【性知識】開燈親熱刺激感好比看AV　研究：男生滿意度明顯提升

大部份對親密時光的認知，大抵都是來自電視劇，男女主角情到濃時，總是會在黑暗中輕輕帶過。「親熱時要關燈」仿佛已經植根在心中，然而，有外國調查發現，親熱時不關燈滿意度會更高。

在這個人人説要減肥的年代，女生總是對自己的身材不滿意，胸部不夠豐滿，腰間太多贅肉，臀部又不夠翹，不少女生更會盲目追求彷如Barbie的夢幻身材。當女生與另一半親熱，需要赤裸裸時，她們總愛在漆黑中進行，一是對直視對方的裸體感到害羞，最大原因卻是對自己的身材欠缺自信，害怕會影響自己在對方心中的形象。朦朧中，可以保留對方美好的幻想。

女生總對自己的身材欠缺自信。（《非分熟女》劇照）

性愛時開燈滿意度明顯提升

然而，根據外國媒體《Science Daily》的報導，意大利西恩納大學（Università degli Studi di Siena）的Andrea Fagiolini教授曾經進行一項研究，他找來了38名曾經被診斷為性慾低落（Hypoactive sexual desire disorder）的男士，分成兩組進行實驗。每天早上，一組會留在明亮的房間30分鐘，而另一組會留在完全漆黑的房間30分鐘，結果發現留在明亮房間的那組男士對自己的性能力評價上升，而在他們對自我的性愛滿足度評分中，由之前平均2分上升到6.3分，黑暗組則變化不大。

有部分女生因為覺得有性慾很羞恥，因而選擇性愛時關燈。（《非分熟女》劇照）

開燈親熱增加感官刺激

男生會看AV，因為可以為他們帶來視覺刺激，勾起他們的性慾。開燈親熱的原理也是如此，赤裸裸的另一半可以提升性慾。紐約性治療師Ian Kerner博士接受《Women's Health》訪問時坦言，「如果在性愛過程中看不到你的另一半，你將會失去很多樂趣。」他直言如果初時不適應在明亮的環境中親熱，可以在前戲時間關燈，然後在中途再開燈，一步一步循序漸進。

根據《Women's Health》的報導，性愛時開燈還有以下5個好處：

參考資料：Women's Health、Science Daily