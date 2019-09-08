為何男生不說「對不起」 ？停戰協議你聽懂了嗎　先放下無謂尊嚴

語言學教授堀田秀吾寫書《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》，解構男女說話大不同，女生愛誇讚與婉拒，模糊其詞不一定是「收兵」所為；男生說的「對不起」其實是「停戰協議」，女生真不該窮追猛打。 不過，筆者卻覺得道歉其實不分男女，一句「對不起」談可容易？

（Priscilla Du Preez/unsplash）

為何他／她死不肯說「對不起」？

心理學家Josh Gressel Ph.D.在《今日心理學》中撰文，指出男生應要好好學習道歉，二人相處才會融洽。然而，筆者卻覺這是男女都要學習的事，女生總不能時時「輸打贏要」吧，據理力爭時就道人人平等，說不過去時就要男生談「風度」。

因此，Josh解構男生死不肯道歉的原因，其實應該男女適用。

【點圖即看】以下又有沒有說中你平日心事＝＝＝＞

不需盲目說「對不起」 最重要是聆聽

筆者曾聽過一個故事，是有關道歉的。男生跟父親說，自己要結婚了，而父親卻偏要男生毫無原由地道歉，男生照辦，父親就道他過關了，準備好可以步入人生另一階段。但這「金石良言」，實在未必人人吃得消，難怪有男生投訴，老闆與老婆，相差無幾，甚至更差，因為前者受薪、又可下班，而後者沒有。

Josh認為，我們要學會說對不起，卻並非只是一味只得空殼，把對方的怒氣與沮喪推搪過去，而是要有相應的行動與安慰，不然二人也只會遇走遇遠。因此，所謂的「對不起」，其實不一定是認「錯」，而是你願意為了對方，放軟姿態，一起解決問題。

Josh提出以下道歉建議：

資料來源：今日心理學