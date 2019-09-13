【德魯納酒店】IU呂珍九人鬼戀留遺憾　離開是必然只盼回憶長一點

《德魯納酒店》迎來了最後一集大結局，我相信很多觀眾都對張滿月和呂珍九於今生未能「有情人終成眷屬」而感到失望和傷感。筆者認為麻姑神（編劇）犯了自相矛盾的錯誤，結果根本不應該是這樣，社長和總經理應得到一個完滿的結局。

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大家還記得劇集開始時，張滿月是一直「遇神殺神，遇佛殺佛」一路殺過來，直至在滿月之夜，凡人也能看到「月之客棧」時，才遇上麻姑神，喝下麻姑神準備的酒，靈魂被月靈樹所綁，暫停了生死的流動，既非死亦非生，連她自己都不知自己是人還是鬼。

月之客棧，對往生的人來說是中途站，放下了便可離開，但對張滿月卻是勞改營，強迫她一直幫助別人放下執念來贖罪，直至她自己也放下時才可以獲釋。而當她認清當年的真相時，她已放下了過去的怨念，同時憑着千年前和呂珍九的緣分，令她的心重新充滿着愛和珍惜。於此之時，其實麻姑神（編劇）只需重啟當年張滿月已暫停的時間，強迫張滿月退休，讓她和珍九回到現實世界去，好好生活，好好相愛，那不是更合理嗎？試想像一下張滿月前社長的脾氣和開銷，又不事生產，只剩下總經理努力上班的有趣情況嗎？還可以拍一輯外傳呢！

月之客棧，對往生的人來說是中途站，放下了便可離開，但對張滿月卻是勞改營，強迫她一直幫助別人放下執念來贖罪，直至她自己也放下時才可以獲釋。（《德魯納酒店》劇照）

退而求其次，張滿月又不是有急事要趕着重生，既然等了一千三百年，那再喝一口麻姑神的酒，當個臨時店長，又怎會介意多等幾十年來陪伴呂珍九這一生？最多遲幾十年才去投胎吧！又或是待呂珍九百年之後，還可以夫妻檔經營月之酒店，只不過今次不是為了怨恨和贖罪，而是感恩和服侍。為迷途、疲倦和不甘的往生者提供休息和自省的地方，好好放下，好好上路。

再退而求其次，若編劇真的那麼喜歡虐戀結局，那麼便在張滿月走進三途川入口時，哭得面臨崩潰的呂珍九看着迷霧中漸漸遠去模糊的身影，忍不住叫住滿月，然後跑過去，說要和她一起走一起投胎，接着一起牽手走過三途川，然後在大家的手心畫上社長專用「滿月」記號，約定來生再相遇相識，相戀相愛。我想如非編劇強迫，無親無故的珍九又何必再留在只有寂寞、遺憾和思念的一生呢？

當個臨時店長，又怎會介意多等幾十年來陪伴呂珍九這一生？（《德魯納酒店》劇照）

片中強調張滿月投胎是因為放下執念了，沒有遺憾，所以不用留下，可以離去了。我想編劇誤解了佛家所說的放下。「放下屠刀，立地成佛」乃在心態而非生命狀態，放下執念是無分人、鬼、天人等形態的，此一刻放下，此一刻便是重生。當滿月在月靈樹下勸清明放手時，她自己亦已放手。滿月不像清明已死，亦不用以重生來完成放下，放手那一刻她已是新生，珍九亦親自送走了過往充滿怨念的社長，而是留下了充滿愛和珍惜的滿月。

過去滿月留下的理由是怨恨，現在留下來的理由是愛。佛家強調的是放下和慈悲，是大愛而非一味捨棄，是平常心，是「無所住」，不執着、不強求，來時喜樂，去時釋懷，珍惜當下，身處陽界陰界，是人是鬼，根本不重要。所以為何滿月不能和珍九一起呢？

過去滿月留下的理由是怨恨，現在留下來的理由是愛。（《德魯納酒店》劇照）

我還記得中學時我的老師和我們講解「無所住」時，我反問他：「若你的妻子要離開你，你會放得開嗎？」他說：「我會很傷心，但不會痛不欲生，因為每個你身邊的人都會離開，由父母、兄弟、朋友、愛人、子女。我們每一個人來到這個世界都是一個人，離開這個世界時亦是一個人。」

戀愛，注定是一段過程，一段在人生中某段時間中的結伴同行，或許可以走到最後，或許一方先行分手，但總會來到筵席終散之時。然而，就是因為旅途總會完結、知道會失去、知道永恆的不可能，所以我們才會希望終點遠一點、路長一點、車走慢一點。我們才會那麼珍惜那些點點滴滴：出發時的緊張與不安，看到美景時的震撼和喜悅，走訪街邊美食時的興奮，旅途受阻時的失望沮喪和互相扶持，帶着疲累身軀回到旅館時，相擁着從陽台欣賞那溶溶月色，溫柔而溫暖，就如那難忘的吻一樣。

就是因為會失去，才會珍惜，珍重這得來不易的回憶，珍重這一片月色，努力去愛、去維繫、去包容、去寬恕，才會令走到終點時，回憶中都是那擁抱的溫暖和那一吻的溫柔。

就如IU所寫所唱的‘Our Happy Ending’一樣：

「希望我們的結局不要以悲傷作結，好讓想起這瞬間時不會流淚，不行嗎？I want happy ending」

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+ 14 + 13 + 12

願在滿月之下，我們的總經理呂珍九和社長張滿月能有一個完滿的結局。

願天下有情人終成眷屬！

撰文：仰子

作者網誌：《仰子》

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【德魯納酒店】張滿月和呂珍九應得到一個更完滿的結局」​】

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