【兩性相處】愛人一個個變前度　控制脾氣比愛更重要卻很少人做到

心痛是一種記憶，它會突然跑出來，叫你不得不回憶，不得不心痛。你曾以為一早已經放下，那種心痛又突如其來跑了出來，才發現，有些人雖然離開了，但那些痛從沒有離開過，殘留在身體內，並提醒着你的過去，然而，那些殘餘的痛更讓你無法走向未來。

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因為愛所以忍耐，甚至自虐到沉淪於痛苦之中，忍耐只因不想失去，怕從此以後，沒有享受痛也同時享受愛的以後。原來有多愛也有多痛，愛與痛本來就是不能分離的一對。分手遺言太多，只為不想遺忘對方，還是只會令遺憾更多？只有把愛化為恨才能夠放手，還對方自由，但其實並不等於放下。有一種放下，不是真正放得低，只是把愛轉化為恨了，以為早早放低了，根本沒有真正放低過。

分手遺言太多，只為不想遺忘對方，還是只會令遺憾更多？（Gettyimage／視覺中國）

愛得簡單是一門十分難的課題，愈想簡單偏偏愈難，因為人的確很難控制情感上的投放，愛就是如此矛盾。有時候只因愛得太深，所以不能再愛，矛盾得愛卻叫自己不能再愛。然而，每段關係，不多不少，剛好就好。每個人都是一個獨立的個體，壓逼得太緊，愛會不知不覺間從罅隙中流走。脾氣別亂發，沒人有義務承受你的脾氣，包括你的伴侶，成熟的人該懂得如何處理自己的情緒，而不是把情緒發洩到你的伴侶身上，相敬如賓也是維繫感情的關鍵。

感情裏最大的殺傷力，是愛得把自己的所有完完全全地暴露無遺，包括向伴侶發洩也認為是理所當然的事，還能理直氣壯的認為，不發洩到對方身上，還能發洩到那裏？所謂相敬如賓，兩個人需保持一個尺度，愛對方的全部，但不包括要把對方當作出氣袋，破壞彼此之間的感情。真誠對待、保持以禮相待從來都不容易，兩個人最重要，原來靠的是最簡單的愛，簡單去愛很難，又有多少人能做到呢？

感情裏最大的殺傷力，是愛得把自己的所有完完全全地暴露無遺，包括向伴侶發洩也認為是理所當然的事，還能理直氣壯的認為，不發洩到對方身上，還能發洩到那裏？（gettyimage/視覺中國）

前度一個又再下一個，明明了解你過去的人，卻又一個個在你的生命裏頭離開。做人，其實只希望知道自己過去的那個，也是能夠陪伴到自己人生最後的人。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/Fiona.Cinderella.Art/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《愛與痛》— 只怕從此以後，沒有以後」​】

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