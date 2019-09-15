【星座愛情】熱戀期後落差大　懷疑他出軌？雙子與天蠍和諧只一剎

「有你的日子，沒加糖的咖啡也是甜的」一段感情處於熱戀期時，很多情侶都視對方為一百分，根本就是情人眼裡出西施。

很多情侶間的愛情煩惱都是在熱戀期過後陸續發生，一段關係太快進入「老夫老妻」的模式你能接受嗎？過了戀愛的保質期，發現和伴侶的距離感愈來愈遠，而戀愛甜蜜時產生的愛，如煙花般一閃即逝。在十二星座中，某些星座組合特別容易在熱戀期後關係出現巨變，你與另一半是否當中的例子？

「我喜歡愛笑的人，特別是我喜歡我喜歡的人笑。」這是你熱戀期時，另一半曾對你說過的句話嗎？《奇怪的搭檔》劇照

【白羊座VS射手座】

表現:不相信對方是真心的

「明知道愛情并不牢靠，但是我還是拼命往裹跳。」《太陽的後裔》劇照

白羊座VS射手座 表現：不相信對方是真心的

白羊座跟射手座剛剛開始戀愛時，兩人的關係一直都是很甜蜜的，二人性格活潑，每天都可以黏在一起，不覺得對方很煩厭。

但是一當關係過了熱戀期時，兩人對這段關係的感情都是比較懈怠，沒有了往時對關係的積極度，也會開始懷疑對方對自己的感情是不是真心真意的。

▼▼按圖放大，看其餘６個過了熱戀期後態度180度轉變的星座，你是否其中之一呢？▼▼