【暖男當道】出色野心男雖惹人艷羨　平凡暖男才是完美男友首選？

《我身後的陶斯》是一部以諜戰為背景的溫情片。劇中蘇志燮飾演的金本是一個不折不扣的「暖男」，在講求交際和面子的場合，挽着一個能幹、果斷的野心男也許會令你當下感到自豪和榮譽感帶來的幸福。但回到屬於你們二人的生活，一個以你為先，在你面前表現出你比工作更重要的「暖男」，也許更令你感到幸福自在。

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《我身後的陶斯》是一部以諜戰為背景的溫情片，蘇志燮飾演的男主角金本，代號為「陶斯」，是一位冷酷的傳奇特工。他為了查明三年前一次失敗的任務而接近鄭仁仙飾演的女主角高愛琳。高愛琳的丈夫因為目擊暗殺事件而被滅口，她頓時變得孤苦無依，還要照顧一對龍鳳胎。而她因為照顧孩子，已多年沒有工作，與職場脫節，求職困難，更要償還房貸。但作為孩子現在唯一依靠的媽媽，她只能在一對孩子面前故作堅強，騙他們爸爸只是去了很遠的天國出差，才能在說完睡前故事哄孩子乖乖入睡後，一個人偷偷忍着飲泣，害怕哭聲吵醒孩子。

這令我想起劇中有一幕，高愛琳還穿着喪服，怱忙從丈夫的喪禮場所趕回來，找回剛被殺手拐走的一對子女時，一邊哭着一邊對孩子說：「那是眼睛出汗！媽媽絕對不會哭！」這真的令人十分心酸！

「那是眼睛出汗！媽媽絕對不會哭！」（《我身後的陶斯》劇照）

鄭仁仙的眼神給我的感覺很像孫藝珍，都是給人一種柔美淒苦，但又堅定的感覺。她演的媽媽除了對孩子的日常生活照顧得無微不至外，最令我印象深刻的一幕，是在晚飯時，她看到孩子臉上沾着一粒飯，她便伸手拿下來，接着自己吃了，然後孩子撒嬌說太飽吃不完，她便把兩個孩子吃剩的飯菜都扒到自己的碟上，自己吃了。媽媽從不會覺得自己的孩子髒，因為他們都是從自己身上長出來的肉。對媽媽來說，可不是比喻，而是真真實實的懷胎十月，無法斬斷的連繫，也是當爸爸的無法親身體驗到的。

鄭仁仙演的媽媽對孩子的日常生活照顧得無微不至。（《我身後的陶斯》劇照）

蘇奶爸看着高愛琳和一對孩子的淒苦情況，既是為了查案，也是因為心軟而幫助她們。隨着和高媽媽和孩子們的相處，蘇奶爸是照顧了她們，而她們也為金本特工孤獨冷清的心帶來陽光和溫暖。看着孩子在他家中跑跑跳跳，吵吵鬧鬧，家中空間漸漸都給孩子的東西霸佔了：多了魚缸、地上的軟墊、兒童圖書、火車路軌、洋娃娃的化妝台……連平時用來坐着沉思案件的椅子，也要先把玩具拿起才可以坐。蘇奶爸坐在客廳看着這一切，眼神既是無奈，但又溫暖，滿足地笑了。

蘇奶爸是照顧了她們，而她們也為金本特工孤獨冷清的心帶來陽光和溫暖。（《我身後的陶斯》劇照）

蘇奶爸每天接送孩子上學，教他們擦牙，一起玩家家酒、扮美容、扮病人、一起看卡通、一起吃雪糕，在公園抱着他們一起滑滑梯，洗完被孩子尿了的褲子後還要保密。雖然陪孩子放電的結果是令身為特工的他首先無電，但蘇奶爸仍是十分樂意，慢慢成為這個家的一份子，喜歡上奶爸的工作，愛上這對孩子，愛上了高媽媽。也許無論多強的男人，總是需要一個家，一個心靈的港灣，一個可以寄托愛的地方，就像孩子一樣，也需要躺在高媽媽的身上撒撒嬌。

金本喜歡上奶爸的工作。（《我身後的陶斯》劇照）

外人看起來，野心男好像有很多東西可以炫耀，但那些看起來金燦燦的東西回到家時，也不會變成溫暖的關心，體貼的照顧，更不會一直在妳身後守護妳。真正的生活，就是平常的點點滴滴，細水長流。特工與否，還是會被孩子弄得焦頭爛額、筋疲力盡，卻又滿足而笑。暖男心中的重心不在那些金燦燦的外物上，而在於妳、在於孩子、在於這個家，這才是真實、平凡、重覆，卻又有溫度和柔軟的生活。比起金燦燦的野心男，蘇奶爸這種暖男，才更加真實可愛，是令妳願意為他生孩子的男生，所以野心男沒市場了，現在流行的是暖男啊！

特工與否，還是會被孩子弄得焦頭爛額，筋疲力盡，卻又滿足而笑。（《我身後的陶斯》劇照）

關於「鼻鼻」

有人會覺得《我身後的陶斯》整套劇中都沒有吻戲有點可惜，但我倒覺得是洽到好處的安排。高媽媽始終都是剛喪夫又帶着一對孩子的寡婦，在一個沒有秘密的社區中，還有人懷疑他們是不是有奸情所以謀殺親夫，所以她和蘇奶爸的相處一直都是外冷內熱，含蓄而有愛。若她們在這種情況下接吻的話，則未必合乎情理。但「鼻鼻」本是高媽媽和孩子之間表達愛的親密動作，比起接吻強調二人的愛情，蘇奶爸給高媽媽和孩子們都來「鼻鼻」，其實就是表達著他是同時愛着三人，他可不是只做高媽媽的情人，而是願意擔起當高媽媽和一對孩子的爸爸的角色。比起接吻，比起當情人，那不是更溫馨，更令高媽媽感動嗎？

所以才說野心男沒市場了，現在流行的是暖男。

「鼻鼻」比接吻來得親密。（《我身後的陶斯》劇照）

內容提供：仰子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【我身後的陶斯】《野心男沒市場了，現在流行的是暖男》」​】

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