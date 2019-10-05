【速食愛情】談戀愛來得快完得快？　慢慢等待與擁有才能開花結果

人很多時候都習慣快的模式－－包括一段關係上，相戀來得快，結束也來得快。或者我們都必先懂得慢的好，才能夠走更遠的路。

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慢慢的來，慢慢去愛，太快會失去得更快。人總在教訓中有所成長，究竟要繼續重複犯錯？還是從錯誤中學習？那就請別再被情感拖累理智了。愛情切忌心急貪快，寧願慢慢的等待擁有，好過快快的預備結束，種子也得慢慢栽培，才能成功結成果子。

愛情切忌心急貪快，寧願慢慢的等待擁有。（《三流之路》劇照）

因誤會而結合，因了解而分開？

因了解而分開的原因，實在聽得太多，然而，是否彼此懂得了解清楚才開始，才會有細水長流的關係呢？人很多時候都習慣快的模式，包括在一段關係上，相戀來得快，結束也來得快，或者我們都必先懂得慢的好，才能夠走更遠的路。任何事情一樣，欲速則不達，心急總累人，愈急愈亂，愈亂愈錯。

彼此懂得了解清楚才開始，才會有細水長流的關係。（《花樣年華》劇照）

一路以來，慢慢的等待，慢慢成就着更好的自己，當遇見了這個他，你會發現一直以來堅強的做好自己，原來並不單純為了自己，也是為了遇見那位人生中最合適的他。了解自己更多，想要些什麼，直到遇到那位他，也懂得如何珍惜和維繫感情，也會發現，真正愛你的人，不但會讓你可以做回自己，也會讓你更努力做好自己。

慢慢等待，便會遇見那位人生中最合適的他。（《舉重精靈》劇照）

沒有過去，就不會成就更好的今天。雖然二人是截然不同的人，卻能在同一條路上碰見，人與人的遇見，也是人永遠都不能預測的。人學會期待，期待過後，遇見過後，也該懂得慢的好，慢慢的喜歡，慢慢去珍惜，慢慢去擁有，享受兩個人相處之樂，才能走更長遠的路。

成熟並不是因為你年長了，而是當一個人經歷過後覺悟了不少，跌倒後懂得如何走下去。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/Fiona.Cinderella.Art/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《懂得慢的好》— 慢，是一種態度。」​】

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