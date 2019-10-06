【兩性關係】會哭的男人嫁得過？　三項條件助你分辨靠得住的男人

朋友讀了我近來寫暖男的文章，談起組織家庭，她跟我說：「男人有很多，但都靠不住，現在說得多好，怎知將來結了婚、生了孩子時會怎樣？甚麼男人才值得為他生孩子？」我想這人應該有三項條件吧——懂格價、追求幸福和會哭的男人。

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有些女生覺得男人格價是小家寒酸的表現，但除非妳是想花光他的錢便分手，否則請記緊：他的錢和妳的錢，都是為了孩子將來存起的錢。懂格價不是說為了「一個幾毫」斤斤計較，而是有理財能力，不會花冤枉錢，不會做「水魚」，用得其所，花得精明，對理財有概念，懂規劃，不會「先花未來錢」。這種人不一定大富大貴，也未必是投資高手，但每個月都會有儲蓄，不會令家庭欠債。經濟上穩定了，才能有基礎組織家庭，應付孩子將來的開支。

男人格價表現他有理財能力，不會花冤枉錢。（《女兒們的戀愛》劇照）

為何是追求幸福，而不是浪漫？因為浪漫只是中途站，幸福才是終點站；浪漫是難忘的花火，美麗但短暫；幸福則是每天的晨曦，平凡而溫暖，那才是真正的人生。真正在乎妳的人會為妳終生幸福着想：關心妳的健康，經常提醒妳不要吃甚麼，該多吃點甚麼；體諒妳的難處，不會要妳半夜跑出來見他，明天若要上班還會提妳早點回家休息；了解妳的喜好、興趣、夢想，並努力和妳一起去實現，為二人的幸福生活和未來的家庭奮鬥。

平凡而溫暖的幸福才是真正的人生。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

哭，不是哭鬧，不是被人揍打後的哭，是悲傷、感觸的哭。若一個男人，會因為看了《假如愛有天意》、《與神同行》、《再見螢火蟲》而哭；若一個男人，會因俊河和泰秀為了友情和愛情，甘願犧牲以成全對方而感觸；若一個男人，會因為金自鴻的母親甘願被自己兒子殺死，以免連累他們而悲痛；若一個男人，會因為看到節子被火化一幕而悲傷；若一個男人，會因別人的痛苦不幸而哭，那他至少能感受到別人的情感，有同理心，自然會懂得關懷別人。

因為珍惜，所以不捨；知道愛，才會哭。哭，不是軟弱，而是有愛。若一個男人，願意在妳面前哭，願意將自己最真實的情感坦露給妳看到，那便是信任。

若一個若一個男人願意在妳面前哭，願意展現最真實的情感，那便是信任。（unsplash/Christian Erfurt）

說了那麼多，所說的其實就是一個有持家能力，成熟和有同情心的人。當然最重要的是，他愛妳，妳也愛他。有愛，有值得守護的人，給與他勇氣，會令他變得更堅強，成為值得依靠的好丈夫、好父親，一個值得妳為他生孩子的男人。

當然最重要的是，他愛妳，妳也愛他，讓他成為值得依靠的好丈夫。（gettyimage/視覺中國）

後記：

我才不會像別人花15萬在維港用直升機求婚。求婚是兩個人的事，只屬於二人的回憶，為何要做給全港的人看？而且真的很俗氣，花了的也是冤枉錢。我寧可花更少的錢（數萬元），便已經可以去希臘的斯科派洛斯島（Skopelos），在愛琴海的夕陽之下，滿海金波之上，在山頂的「Chapel of St. John」前求婚。我想浪漫不在於花多少錢，而是氣氛和心思，善於理財和浪漫與否是沒有矛盾的。

內容提供：仰子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【愛情】《甚麼男人值得為他生孩子？懂格價、追求幸福和會哭的男人》」​】

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