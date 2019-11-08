12星座「慢回」的藝術　看似漫不經心　其實是「欲擒故縱」的手段

當你與曖昧對象傳訊息的時候，猶如熱鍋上的螞蟻，總是心急如焚地不斷打開手機看看對方有沒有回覆你。當你發現他「已讀不回」的時候，心中或許已經打定「輸數」，認定對方對自己是不感興趣罷了！但你有沒有想過「已讀不回」是他「欲擒故縱」的手段，目的就是想你墜入他一早預備的情網中。

了解12 星座看似不在乎的聊天態度，讀懂他們「慢回」的藝術，就可以抓住他們的心了！（《今生是第一次》劇照）

隨著人生的閱歷開始增多，你開始意識到，愛情當中需要多一點點相同的「氣味」。但愛情猶如命運般難以捉摸，當你遇上了他，你主動打開話匣子，慢慢用心去了解對方，卻發現對方似把門關上一樣，一直都是「慢慢地」回你的信息，讓你一時之間都不知如何是好。難得遇上一個氣味相投的他，難道就要輕易地放棄？但其實每個星座的人都有不同的性格，看似欲拒還迎、模稜兩可的態度，可能是蘊藏玄機，所以不妨多了解12星座的「慢回」的藝術，摸清對方招數。

山羊座：情感還在醞釀中

倘若你正聊天的曖昧對象是山羊座，只需付出時間，慢慢地培養便可 《今生是第一次》劇照

山羊座的人是專注力奇高的人，可以在工作上專注很長時間。在另一頭等待他回信息的你，如熱鍋上的螞蟻。山羊男不是不相信愛情的存在，在愛情與麵包當中，他先會務實地挑選麵包，因為他知道經營一段堅固的愛情需要一定的金錢經濟基礎。倘若你發現山羊座男總是慢慢地回你的信息，很可能他對你的感情尚未如你想般充滿濃情，只需付出時間，慢慢地培養便可。

水瓶座：不想表現得過於明顯

水瓶座喜歡一個人時，很容易轉為被動的一方。（ 《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

水瓶座喜歡一個人時，很容易把對方推開或是轉身就逃走。這樣矛盾不定的心態，讓他在回覆曖昧對象訊息時，總是一拖再拖，擔心自己在對方面前表現得過份明顯，但同一時間，他又擔心自己表現得過於冷漠，嚇怕對方。於是，他總是在明顯和冷漠之間懊惱徘徊，當有了決定時往往就忘了要回覆對方信息。

雙魚座：正忙於和其他人聊天

倘若你正聊天的曖昧對象是雙魚座，不要擔心他是對你沒有興趣（《錢花》劇照）

雙魚座是一個很重視情誼的人，和朋友聊天的時候很容易忘了時間的，甚至有時會同步與多個朋友聊天。若然，你曖昧的對象是雙魚座，他經常慢回你，不要誤會他對你沒有意思或不喜歡你，很可能他是和其他朋友在聊天，但你要僅記其實他對你的回應和其他朋友不太一樣。

【按下圖】了解其他星座，讓你摸清曖昧對象「慢回」的藝術：