奚夢瑤何猷君添丁　四大超模感情史比連續劇精彩　黃金盛女剩她？

賭王何鴻燊四房兒子何猷君在今年5月突然宣布向比他年長6歲的內地超模奚夢瑤求婚成功，求婚儀式瞬間成為熱話，當時更有網民懷疑奚夢瑤懷孕了，果然，5個月後的昨天（10/24），何猷君在微博宣布何家添丁了，兒子取名何廣燊。 1989年出生的奚夢瑤是「中國四大超模」之一，成功嫁入了豪門後知名度再次上升，同期超模都去哪了？

何猷君昨日（10/24）宣布老婆奚夢瑤誕下男嬰。（momomarioho@Instagram）

從上海姑娘，到中國超模，再嫁入豪門，誕下小王子

今年30歲的奚夢瑤，已經入行10年。她在大三開始參加模特兒比賽，2009年成功打進第26屆世界精英模特大賽總決賽前15名，加入知名國際模特兒公司Elite Paris。

中國經濟蓬勃發展，令時裝界開始着重該市場，並吸納亞洲模特兒，剛好是奚夢瑤出道時期，使她在10年已踏上巴黎時裝周，翌年成為Givenchy全球廣告的亞洲模特，其後更成為不少一線品牌的寵兒，她也在短短兩年時間，躋身權威網站models.com「Top 50」中第42名。

而她為廣大市民熟悉莫過於17年在Victoria’s Secret內衣騷上，一跌成名，網民對她的評價好壞參半；及後，奚夢瑤也開始轉戰影視圈，更因為拍攝內地求愛真人騷《愛的時差》與何猷君刷出愛火花，在拍拖1年多後，二人決定長相廝守。

+ 7 + 6 + 5

29歲來自河南的秦舒培是灸手可熱的超模。（秦舒培微博）

秦舒培

「秦舒培」一名，大家的認識大多是讓「壞男孩」陳冠希定下來的女人。其實成為陳冠希「老婆」前，29歲來自河南的秦舒培，是個超模，知名度在時裝界絕對不遜陳冠希。

秦舒培2008年到紐約讀書，被經理人賞識，以18歲之齡躋身模特兒界並參加了紐約時裝周，2009年她在紐約時裝周已經走了22場騷，成績驚人；2010年已可遊走四大時裝周，共行騷60場；當時22歲的秦舒培已是models.com模特兒排行榜第29位，是灸手可熱的超模，曾為Chanel、Christian Dior、Versace等行騷。

與陳冠希一起前，22歲的她曾下嫁華誼兄弟時尚文化董事總經理趙磊，但在2015年被拍到與陳冠希在街上親熱而公布已與趙磊離婚，消除出軌傳聞，2017年更誕下愛女Alaia，令陳冠希成為「愛女狂魔」，以家庭為上，而她也在產後一年火速修身，回歸國際時裝舞台。

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劉雯被《紐約時報》形容為「中國第一超模」。（liuwenlw@Instagram）

劉雯

對香港人來說，劉雯是較多人熟悉，畢竟她也是被《紐約時報》形容為「中國第一超模」。

現年31歲的劉雯在2005年出道，當年17歲的她先在北京打拼事業，憑典型的亞洲面孔，08年走出國際，為Chanel、Hermes、Burberry等一線品牌行騷，09年更成為首位在Victoria's Secret騷中登場的亞洲超模；劉雯的模特兒事業一直順風順水，在13年成為史上第一個打入《福布斯》年度模特收入排行榜的亞洲超模，實力與財力超強，她不用倚靠富豪，因為她已自成豪門，早前她更成立自己的工作室「六之工作室」，由兩幢多層建築組成，極簡設計，環境舒適，不少粉絲大讚「世外桃源」。

劉雯的感情一直成謎，只在15年與韓國Super Junior成員崔始源因拍攝《我們相愛吧》而傳出緋聞，不過現時已沒有劉雯戀情消息，大概她是超模中的黃金剩女。

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何穗曾為Victoria's Secret 行騷8次。（hesui923@Instagram）

何穗

來自温州的何穗，是繼劉雯後第二位登上Victoria's Secret的中國模特兒，截2018年為止，她已為品牌行騷8次。

現年29歲的何穗比以上超模起步較晚，05年獲得第12屆中國模特之星大賽冠軍，11年才踏上秋冬紐約時裝周上，但她的名氣可是後來居上，與奚夢瑤、秦舒培、劉雯並列，同為模特兒排行榜「Top 50」。

除了模特兒事業外，何穗由14年起轉戰影視圈，15年曾與黃曉明、楊冪等出演電影《何以笙簫默》，當時她在微博展示過結婚證，惹起為電影炒作疑雲，當時何穗曾回應網友「比珍珠還真」，間接回應結婚的真偽，但不久後，她把結婚證照片刪除，並在綜藝節目《帶你》表示自己目前單身，感情狀況成疑；另外，何穗又曾參加《奔跑吧兄弟》、《青春旅社》等綜藝節目，令知名度大大提升。