【相處之道】情侶少不免鬧交　放下好勝心避免摧毀感情

有時吵架只是因為你和自己的好勝心過不去，但其實最健康穩固的感情基石，是需要付出耐性，了解對方和分享彼此對不同事物的觀點。

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兩個人一起久了，無所不談，不其然會把所有情感都表現在臉色上，也容易引起爭執，對着最親密的人，做到喜怒不形於色實在不容易，沒有說要對伴侶隱藏自己，但最健康的關係就是了解彼此的情感。

在伴侶面前真情流露的確沒問題，問題是過度倚賴另一半處理你的情感。要維繫健康良好關係，就要先管理好自己的情緒，這也是很重要的一環。

要維繫健康良好關係，就要先管理好情緒。（《春嬌救志明》劇照）

沒有人有義務處理你的情緒，變本加厲的壞脾氣和要人呵護的招數，實在是幼稚的行為。這一種慣性，只會不斷破壞彼此之間的關係，所以別讓溝通成了只為妥協的工具，長期處於這種模式，根本連基本溝通也很困難。當爭吵變成習慣，就很容易覆水難收，也很難回到當初的甜蜜。最好的相處模式，是千萬別要讓爭吵成為慣性。相處模式可以有很多種，溝通不等於爭吵，生氣也不等於重視，當一段關係，常常為吵架而吵架，已經不是維繫和增進感情，而是生活上找人洩悶和強逼對方妥協的手段。

當爭吵變成習慣，就很容易覆水難收。（《志明與春嬌》劇照）

生氣很容易，原諒卻一點都不容易。何必每次爭吵都要生對方的氣，或誓必要讓對方生氣，令彼此一次又一次陷入僵局呢？僵局每次不好好處理，累積起來只會是更深的誤會，成為永不能修補的裂痕。其實，之所以爭吵要生對方的氣，或誓必要讓對方生氣，不是因為你和對方過不去，而是你和自己的好勝心過不去。當勢成水火的時候，或者你會後悔，或者你才發現，原來自己只不過是因為好勝心而害慘了自己的愛情。感情的建立，不是靠爭吵來了解，最健康穩固的感情基石，是需要付出耐性，了解對方和分享彼此對不同事物的觀點。

僵局每次不好好處理，累積起來只會是成為永不能修補的裂痕。（《志明與春嬌》劇照）

有時不是你故意走回頭路，而是我們總被習慣拖着走，不要因為習慣而習慣，有些習慣只是習慣了，持續不健康的習慣只會拖累彼此的關係。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《別讓溝通成了只為妥協的功具》」​】

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