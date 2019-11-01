對於減肥，女生需要的是一份動力，台灣藝人胡盈禎（小禎）就因自愛和健康，在8個月內，減掉40公斤，成為一時佳話，然而，減肥下隱藏了一個悲慘的婚姻。 小禎錯嫁了一個個性風流的醫生老公，在結婚5年後便決定分居，但為了女兒Emma，小禎遲遲不離婚，早前，她終於宣布回復單身，身為女性不禁為她喝彩。

小禎與前夫李進良結婚雖有12年，其實婚後5年，因前夫出軌而開始分居。（胡小禎@Facebook）

等待一個浪子，倒不如學懂放手

小禎與整形外科醫生李進良2007年飛往美國登記結婚，豈料對方風流性格不改，無論婚前或婚後，花邊新聞無數，2009年在台辦婚宴前更被媒體影到出軌，而他與自己公司職員田欣糾纏最久，更是眾所皆知，小禎忍無可忍結婚5年後決定分居， 當時為顧女兒的心理成長，故不打算離婚，還打算重修舊好，去年接受訪問時，曾表示「我就是一直在原地等待，心態本來是會一直改變」，似乎仍在期盼對方浪子回頭，看得一眾女性夭心。

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許多人對於婚姻都有很多懷疑，餘生只愛一個人，就算相信對方的定力，也不禁懷疑自己能否做到；婚姻過來人也分享，感情可能已變淡，對對方的感情已成一種責任，而孩子則由「愛情結晶品」淪為維繫婚姻的「產物」。

小禎以女兒為人生首要，連前夫外遇也不在乎。（胡小禎@Facebook）

我覺得我太自私，我希望你開心，我也希望有人疼你 小禎女兒Emma

一個家庭不一定三個人才是幸福

選擇分居，不離婚，是對老公還有一份情，同時是為了女兒的成長。小禎經歷過父母離異，自小父親胡瓜忙於工作，由祖母看顧，很多時她都很孤單，故她深明父母對小孩的重要性，她不希望女兒走自己走過的路，因而用最大能力，守護家庭：「若然外遇我也不在乎，只要把小孩、這個家顧好就行。」她也不會在小孩面前數對方不是，希望小孩對爸爸的形象還是正面的；對女兒的一番用心，她都體會得到，有天，女兒向媽媽坦白，希望媽媽也可以幸福，母女相擁而泣。

小禎失敗的婚姻，卻換來的是女兒成熟、貼心；談及簽紙離婚，小禎也指如果女兒不同意，也可能不會簽紙，這一席話看到女人身為母親至高的愛；同時也看到女生有時因為一些「枷鎖」，令自己不能向前，愈陷愈深，讓婚姻成為自己的墳墓。

幸好，小禎擁有一個懂事的女兒。

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一個女人遇到一個好男人，一輩子都不需要成熟，當一個女人愈來愈成熟、愈來愈堅強，證明她並沒遇到一個好男人。 小禎

小禎終於回復單身，身為女性不禁為她喝彩。（胡小禎@Facebook）

當你真正放下，便不再有恨

很多女生在感情十字路口，都會希望對方回心轉意，自己無論如何都不介意站原地一直等，有小孩的固然難分割，沒有生小孩都會給自己一大堆，什麼小狗不捨「爸爸」的藉口。要切割一段感情難，在於不論是情感上還是生理上的慣性，都需要時間調整，但困難不代表不值得。或是說，從來值得追求的，都不會是易事。不用壓迫自己去放下，正如不用強迫自己去盲目接受一段不合適的感情，時間到了，一切愛與恨也不過是昨天的事。

小禎也花了近7年時間才決心離婚，放下一段由一開始就知道不適合自己的愛情，給自己一個機會。她不忌諱談及前夫，更大方祝福李進良和田欣，因她要展開屬於她的新生，12年的「小禎李進良連續劇」最終和平收局。