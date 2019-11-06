陳意涵拍拖逾40次　暖男許富翔讓她不再做顏控　真愛永遠最難猜？

眼睛大大，可愛臉孔的陳意涵是不少人心目中的女神，她戀愛經驗無數，台灣媒體更指她的「前男友可以組籃球隊」，而且男朋友顏值極高。 可是女神在2018年卻是與樣貌平平的導演許富翔奉子成婚，讓不少人驚訝一向是「外貌協會」成員的陳意涵竟然會選許富翔長相廝守，就連好友林心如也說：「我不會想到許富翔能把到這麼正的女明星」，許富翔到底有甚麼過人的魅力呢？

陳意涵與許富翔去年8月奉子成婚。（VCG）

有數不清的男友 唯他能付托終生

陳意涵五官精緻，性格率直，今年已36歲她還是一張娃娃臉，相信男生們難以抗拒。出道多年，陳意涵雖然只承認的藝人男友只有李運慶和坤達，但她的拍拖經驗逾40次，曾在訪問中謂自己「太愛戀愛了，怕沒有戀愛，會隨便抓一個人來愛」，愛情沒有擔保，有失敗，有背叛，陳意涵卻敢愛敢恨，也相信每一節段愛情都能令她成長，讓她能更清楚甚麼人才最適合自己。



最近她參與大陸的綜藝節目《幸福三重奏2》時直言：「年紀不少，開始看外表以外的東西。」她也於2018年選擇與熱戀一年的《16個夏天》導演許富翔，低調平淡簽紙結婚，19年2月更誕下一子「小初」。

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我每次半夜睡醒時，都覺得我可以嫁給許富翔，是我這輩子最幸福的事。 陳意涵

陳意涵與許富翔結婚年多，最近參加了大陸的綜藝節目《幸福三重奏2》，在最新一集中，林心如來探訪，在閒聊間也提到「許富翔竟然可以追到陳意涵，真是讓我覺得非常了不起的一件事情」，許富翔更自嘲「沒想到我們兩個會結婚吧，連交往都沒有想到」，其實許富翔的「好」，陳意涵都放在眼內。

許富翔自嘲：「沒想到我們兩個會結婚吧，連交往都沒有想到」（《幸福三重奏2》劇照）

默默做所有事，讓對方只做喜歡的事便好

我們窮盡一生，只想找一個能有相同價值觀的伴侶，享受愛與被愛。

陳意涵與許富翔都是注重生活感的人，認為家便需要有二人日常用的東西，是他們習慣的樣子，這樣才覺得舒服，參加節目時，他們便從家裡的東西都搬來，正正7大箱，有床單、花灑、家庭照等，陳意涵都驚嘆自己帶上這麼多東西，但轉眼間她看到拼圖，像小孩般又走去玩，而老公則心甘情願把家裡整理好，又煮飯、倒水給陳意涵，真是二十四孝老公。

他其實好貼心。他其實一直在看我在幹嘛，因為我平常其實挺長時間是活在自己的世界裡，所以我就不知道他，很多時候原來發現我不喜歡甚麼或者怎麼樣的時候，他會去幫我做，我覺得挺感動的，就是這個人已經變成你的生活一部分了。 陳意涵

許富翔總是讓着陳意涵，由她喜歡做她想做的事，就如陳意涵懷孕時堅持要做運動，不論是跑步、瑜珈，還是游泳，她都做，當所有人都叫她別做，只有許富翔任由她，從不干預她，只要她開心和安全便可；陳意涵突然鬧起來要玩小劇場，許富翔任何時候都會和應她，一起玩，許富翔有時又會撩一下她，逗她開心；二人又愛喝酒，不時在家中都會小酌兩杯，更會酒後吐真言，彼此更了解大家。

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年輕時，總想找一個完美的人拍拖，可能是帥氣、高大、有才華，就像偶像劇男主角般，就算不帥氣也應該有些錢，我們總膚淺過。慢慢便發現，所謂的理想型都是虛構、不存在，或是「別人的」，其實找一個了解自己，價值觀、生活習慣相若，回到家躺在沙發上不動，也不會吵架的人經已足矣，找到這個人有快有慢，但陳意涵還請大家相信：「原來真的有一個適合你的人，在人生的路途上！」