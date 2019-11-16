【嫁到這世界邊端3】陳貝兒愛情金句意外爆紅：只要相信愛就出現

陳貝兒（Janis）主持的《嫁到這世界邊端》第3輯於日前播映完畢，當中不少異國愛情故事都賺人熱淚，因此引起網民熱議。Janis坦言將來不會再主持《嫁到這世界邊端》，反而會採訪「異國人夫」的故事，讓人期待。

而回顧過去一輯，Janis見證一段又一段愛情故事，她坦言自己也有很多感悟，也一次又一次為他們的故事落淚。而她每集也大讚每個異國人妻，為愛出走、不顧一切犧牲的勇氣「很偉大」。而最後一集播出後，Janis更在Facebook上表示，她們的故事讓自己明白到「原來只要繼續相信，愛就會繼續出現⋯⋯可以遠在世界邊端，又可能近在眼前。」然而這些轟烈的愛情故事背後，不過是我們遺忘已久的簡單愛情道理。

陳貝兒再次主持《嫁到這世界邊端》系列，再次被異國人妻感動。（陳貝兒Facebook）

我曾經跌過、碰過，做過不適合的工作，遇過不適合的人，我越來越了解自己。 法國人妻小雲

失敗愛情幫助了解自己

不論是人生還是愛情路，我們總會有不順遂的時候，法國人妻小雲也如是。她嫁到法國之餘，也在這裏找到自己的終生職業。我們在情路上屢屢碰壁，會灰心、會失望，然後不再相信愛情。小雲在節目坦言自己曾經也跌碰過，遇過很多不適合的人，苦苦經營的感情換不到結果，她卻從來沒有自怨自艾。反而覺得每段感情不論成敗，都是了解自己的機會，她自言「我會越來越知自己想要甚麼」。所以當她遇上Regis時，一來便認定對方，經歷一年Long D之後，辭去工作飛到法國，兩個人更在當地「裸婚」。有如此決心，全因過去的感情經歷讓她了解到對方是最適合自己的人，因此毫不猶豫嫁到陌生法國。有時候，失敗的愛情往往會讓我們沉溺於「悲劇女主角」的劇本中，或許就讓我們錯過了那個對的人。

+ 2

即使我們和社會不一樣，也可以很快樂。 比利時「人妻」Stephen

真愛無懼社會眼光

比利時「人妻」Stephen是眾多愛情故事中較獨特的一個，他和丈夫Christian自小就發現自己喜歡同性，但兩人都生於傳統家庭。Christian的爸爸更是虔誠天主教徒，而他為了迎合家人期望，更曾經與異性結婚生子。旁人眼中幸福的家庭生活，對他而言只是包袱，他與妻子感情冷淡已經分居，但當他遇上Stephen後，不能光明正大地愛，只能發展地下情。集合同性戀加上「婚外情」讓他們受盡歧視和惹來旁人爭議，最後他們終能衝破關口，2年前正式簽紙成為法定夫妻。

愛上一個人，不會計較對方的條件和旁人眼光。只是年紀越大，我們對愛情視乎更計較，更「功利」。戀愛明明是兩個人的事，我們卻偏偏要考慮社會眼光，身邊總有個姐弟戀的女性朋友，每當旁人問她「拍拖未」都要支支吾吾，生怕遭到他人對自己的冷嘲熱諷。年齡是一個顧慮，外形不相襯又是普遍大眾對愛情的顧慮，「美女野獸配」、「女生比男生高」，這些都是在旁人眼中「不合襯」的愛情。雖然沒有明言，但我們選擇對象是總會考慮到「社會眼光」。

點擊看更多愛情金句：