【擇偶條件】另一半的唯一條件　無非是擁有修補你心中缺口的能力

編按﹕不同人對愛情的擇偶條件各有所異，日前成為熱話的韓劇《金秘書為何那樣》，除了戲中如打領帶等等的甜蜜情節，男女主角的愛情觀也值得關注！

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聽說，每個人出生之時都是不完整的，所以人的一生都在尋找失落的另一半。我覺得這說得不對。

我說，每個人的生命，總會跌跌踫踫，然後把生命撞崩了這一角、缺了那一口，我們一生都在尋找的，是一位能夠修補心中那彎缺月、那些遺憾的人。

最近又把《金秘書為何那樣》拿來看，再去看副會長（李成賢；朴敘俊飾演）和金秘書（金微笑；朴敏英飾演）那段結下了二十多年的緣份。因為那段一同被綁架的經歷，給當年還是兩個小孩的他們，在心中留下了巨大的傷口。

副會長害怕束帶，金秘書害怕蜘蛛。副會長無法接受年輕女子親近，金秘書更是把記憶封印了。然而，他們卻憑着善良，種下美好的種子。

小時候的李成賢用牛奶糖安慰微笑，勇敢的去找剪刀來拯救她，守諾為微笑買下了洋娃娃，重遇後默默地守護着她，然後履行最重要的諾言，和微笑結婚。而微笑雖然記不起那段回憶，但她敬業樂業，細心體貼地協助和照顧着副會長，亦只有金秘書能夠親近他。

若沒有微笑，副會長可能會因為當年的痛苦回憶走上歪路，令心中只留下怨懣和憤怒，就像他哥哥一樣。

一同受過傷害的兩個人，剛好成為治癒對方的人。

在那一天的晨光中，當金秘書第一次為副會長打領帶的那一刻，也是微笑圓滿了副會長心中那個缺口的時候。同時亦令副會長在心中深處，領悟到金秘書已成為他生命中不可或缺的那個人。

微笑的生命也在副會長身上下了錨。雖然那時微笑還未愛上副會長，但他們兩人的生命已緊緊連在一起，一起度過那九年辛勞的時光，就像他們小時候被綁時一樣，同共進退，互相依靠。

副會長和微笑，兩人善良的心意，溫柔的照顧，體貼地互相修補好對方的生命。

還記得那是秋天微涼的早上，我將要出門去面試。有點焦急的我，雖然對着鏡子，卻總是把領帶打得不是太短，便是太長。妳從後走過來，說來幫我打。

妳低着頭，專注的打着領帶。我看着妳剛洗完的長髮，絲絲的光澤像豎琴那些流光般的弦線，散發着清新柑橘的香氣。

妳的手，溫柔的上下牽動，隔着恤衫在我的胸膛上，留下溫暖的痕跡，然後繞過我的頸把衣領弄好，擦過我的臉頰，輕輕的撫平恤衫的皺褶。

金秘書為副會長打領帶。（《金秘書為何那樣》劇照）

妳看着已打好的領帶，滿意地笑了笑，抬頭望着我的眼睛，雙手握拳，說：「加油！一定會成功的！」

我靜靜地看着妳，然後，輕輕地吻到妳的額上。妳害羞地笑了，然後打了我胸口一下，便轉身走了。

有些人一生在尋找那完美的另一半，有些人則在尋找那失落的另一半。聽過很多女生的擇偶條件，或許是外表上的、或許是經濟上的、或許是志趣上的，但我想最重要的，還是那人能夠圓滿妳生命。

多好的條件，未必合得來；多完美的組合，不等於好相處。

但是，在人生中某個時刻，或許是一個微涼的秋日，他為妳蓋上了他的外衣；或許是一個悲傷的夜晚，他借出了肩頭，靜靜地聽了妳一夜的輕泣：或許妳經歷着人生的低潮，他卻一直默默在旁伴着妳走。

他未必是條件最好的人，但是妳生命中缺了的那一口，他給妳溫柔地補上了。

我也在等待把我心中的月亮補圓的人，再來為我繫好領帶。

聽說，冬天是戀愛的季節。我覺得這說得不對，因為我已過了很多個寂寞的冬夜了。

聽說，秋天是思念的季節。我覺得這說得對，因為我在這秋涼的夜晚想念着妳。

作者簡介：仰子

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【愛情】《生命不是在尋找完美的另一半，而是圓滿妳的另一半》文：仰子」​】

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