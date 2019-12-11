【林欣彤．一秒】只想每秒和喜歡的人一起　你還記得這種心動嗎？

在你喜歡一個人的時候，你的眼神是藏不住的。在翻看和他的合照時，你會發現你在鏡頭定格的那一秒下，嘴角總不自覺地微微上揚，眼神中有甜膩、信任、耐性和歸屬感。

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聽《一秒》時，感覺林欣彤就是這樣深情地看着我把這首歌唱完的。《一秒》是林欣彤阿Mag今年10月的最新單曲，由Mag她自己親自作曲及填詞，寫出了一份女生甜甜的愛慕之情，「想你這一秒 因你我心跳」。

聽《一秒》時，感覺林欣彤就是這樣深情地看着我把這首歌唱完的。（YouTube截圖）

觀察近十幾年的廣東歌都很注重詞的深度，比如情歌不會單單只寫情，要有一些批判或情懷，言志或抒情時要找一個象徵，這樣才足夠耐人尋味。跟這些廣東歌很不一樣，《一秒》的旋律很簡單，似乎都是在某幾小節裏作循環，歌詞也很直白，卻令人聽得很放鬆，在這4分鐘裏，不需要思考，純粹地沈浸在阿Mag的戀愛世界裏接收她的情感表達。

給我多一秒 懶理其他 只知可跟你抱緊了

當你思緒很雜亂，或忙了一天不想再費腦力時，聽聽《一秒》是一個不錯的選擇。其實，《一秒》傳達的，跟和喜歡的人相處的狀態有點相似，都是讓人放下武裝，活得不需要那麼「用力」。

給我多一秒 懶理其他 只知可跟你抱緊了。（YouTube截圖）

我最愛聽你心跳 與你每一秒 如何留住這一些美妙

林欣彤的聲音裏有我喜歡的一切。她當年從歌唱比賽出道時，被冠以「小巨肺」的稱號，嬌小的身體裏蘊含了巨大的能量。我喜歡她唱出的力量，而更迷她聲音中的那份細膩，一秒沈淪在她的氣聲裏，感覺被她的情緒包裹着。在《一秒》中，阿Mag的聲音加上蘇道哲的編曲，讓人聽歌時感覺就像在和阿Mag談戀愛。

我最愛聽你心跳 與你每一秒 如何留住這一些美妙。（YouTube截圖）

「別停下來 願你把我帶走」最後來分享下，你曾為喜歡的人都做過些什麼？最後祝阿Mag12月 #maginthemirror good show！

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「林欣彤．一秒」​】

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