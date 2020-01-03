指Miki非第三者走出過去 專家：分手後沉醉受害者角色更痛苦

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）與郭永淳在2016年結婚時，曾經佔據不少娛樂新聞的版面，全是指控Miki介入郭永淳與前妻伍智恆（Constance）的婚姻，有傳此事導致Constance患上厭食症和抑鬱症，一度暴瘦至22公斤。

當時有不少人大罵Miki是「狐狸精」，即使郭永淳曾經發出聲明澄清與前妻正式離婚後才認識Miki。而Constance也多次在微博上澄清自己沒有患厭食症，體重驟降是由於患上罕見腸胃病，多年來做過十多個腸道手術，割掉了胃，之後的後遺症是腸粘連。她坦言曾經為情所困，但也諒解郭永淳離開自己這個決定，只是責怪對方不願承擔自己的醫療費用，她指自己一直努力對抗疾病，從來沒有放棄自己，及後更大方祝福Miki。

其實Constance早已多次澄清自己沒有厭食，也從來沒有為前夫傷害過自己，經歷過多次大手術的她一直努力抗病：

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假裝受害者輕鬆逃避責任

即便事實早已擺在眼前，仍有不少人傾向相信Miki就是第三者、Constance就是受害者這個劇本。如此沉溺於情婦逼害正宮的情節，全因不少人不自覺地把自己代入愛情中的受害者身份。家庭關係心理專家Suzanne Jones在網站Your Tango中指出有些人總假裝自己是「受害者」，為自己的前度或現任扣上「加害者」的罪名。只要這樣做，自己就仿佛永遠不會做錯，生活上所有的不順遂也與自己無尤，只是旁人不斷逼害自己。

即使郭永淳與他的前妻伍智恆多番澄清Miki不是第三者，仍有不少人執意不肯相信。（楊愛瑾Facebook）

Jones指出大部分人都是無意識地假裝受害者，他們憑着自己的「悲慘故事」獲得旁人同情，甚至在做錯事時也會較容易獲得原諒。感情上的離離合合很平常，有些人可以灑脫離場，有些人卻不能放下，以「受害者」自居。即使只是因為性格不合分手，被分手的那方也可以把提出分手的那方當作「加害者」，永遠有種「對方欠了自己」的想法。死心不息地纏繞對方，在對方有了新對象後就會有更強烈的「攻勢」，甚至會捏造罪名加於他身上。Jones將這類人稱為「詐病」（Malingering)，他們故意讓自己沉溺於難過的情景之中，不願醒來。

Constance更上傳自己年輕時的照片，笑言那時候的體重和患病後差不多。（伍智恆微博）

心理專家Mateo Sol在個人網站「Loner Wolf」中提出假裝受害者的特徵是......

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想被愛要先放下「怨婦」身份

真正的「受害者」與假裝受害者從來不是同一回事，而世界上不是所有創傷都是「不治之症」。當你明明發現傷口會隨時間痊癒，你卻不願敷藥，甚至不停在傷口上撒鹽，讓他人覺得愧疚，讓你身邊朋友都不得不聽你的傾訴。當你受到的注意和「特權」越多，你越不願意捨棄「受害者」這個身份。在愛情上也如是，「悲慘經歷」可能會引起別人對你的保護慾，對方初時會對你呵護備至，甚至包容你的一切。然而，隨着時間過去，這種同情的感覺也會漸漸消退，他會開始對你一遍又一遍地重覆自己的過去而感到厭煩，對方因此離你而去，而你又繼續怨天尤人......這是個顯然易見的惡性循環，而要走出這個循環，也只能靠你自己。

不少心理學家都認為假裝受害者可以獲得好處，他們不斷活在自己編寫的悲劇中，將自己的不幸推卸到旁人身上，看似活得「輕鬆」，其實錯過了許多愛情路上的美好光景。有時候，放過他人，也是放過自己。

沉溺於悲傷，又如何被愛？（《我們與惡的距離》劇照）

參考資料：Your Tango​、Loner Wolf