兩性專家研「7天愛情挑戰」重拾熱戀　愛情長跑敵不過時間定習慣

雖然電影中的愛情都很轟烈，但現實中大部分女生還是渴求穩定的愛情，整天宛如坐過山車的戀愛，難免會讓不安、焦慮漸漸消磨感情。只是過於安穩，又真的對關係好嗎？

身邊總是不乏這樣的例子：戀愛多年的「老夫老妻」，朋友都期望他們結束愛情長跑、步入教堂的時候，卻突然傳來和平分手的消息。大多理由都只有一個：愛情變成感情了。當你以為愛情最好的狀態就是習以為常，卻在不知不覺間忽略了彼此。從前的甜言蜜語，總能讓對方開心，卻漸漸變成了過於肉麻的情話；從前外出總會自然而然緊牽着對方的手，卻漸漸覺得不再自在；從前另一半的小任性是可愛，卻漸漸成了厭煩。你們雖然互稱男女朋友，卻已經久未感受過戀愛的感覺。

愛情長跑多年的情侶，最後未必能開花結果。（《鬼怪》劇照）

如果你正面對這樣的煩惱，《紐約時報》最近刊出的「The 7-Day Love Challenge」或許會讓你們的感情重新升溫。這個為期7天的挑戰目的是讓情侶/夫婦找回戀愛感覺，由兩性專家Tara Parker-Pope撰寫，挑戰只需每天與另一半進行簡單互動，便能提醒你們保持戀愛溫度的重要性，讓關係走得更長遠。

Day1:被愛感覺

第1天的任務就是要重拾被愛感覺，一起久了我們很容易把對方的好視作理所當然，因此我們要重新記起對方的好。這天你要留意另一半讓你感覺「被愛」的舉動，微細至出門前的一個吻，為你用心烹調一頓晚餐，你都要好好記住。然後，一天過後，你或許可以和另一半傾談那些行為會讓你感覺到被愛。

Day2:牽他的手

第2天的任務也很簡單，不論如何都擠出時間牽一牽彼此的手。兩個人變成了老夫老妻，反而覺得過於親密的肢體接觸會讓人害羞，甚至連外出牽手也少了。在這天把握機會牽另一半的手，從新尋回以往的親密感覺。

你多久沒有牽過對方的手？（Unsplash/Jon Asato）

Day3:故事時間

第3天的挑戰或許很多人都從未試過，在睡覺之前，選一段自己喜歡的文字/小故事，然後讀給另一半聽。有不少人即使面對親密愛侶，仍然不懂得表達自己的想法，這個睡前共讀的時間，可以讓你們更了解彼此的想法，也有機會可以專心地聆聽另一半說話。

兩個人的共讀時間。（Unsplash/ Yoab Anderson）

點擊看餘下4天的挑戰：

+ 4 + 3 + 2

這些看似簡單的每日小任務，其實又有多少對愛侶能天天做到呢？「The 7-Day Love Challenge」其實在提醒我們，殺死愛情的往往不一定是大是大非，不過是微不足道的小習慣。

參考資料：紐約時報