【英國王室】比阿特麗斯公主訂婚被指第三者？昔日10年情苦戀無果

英國王室即將迎來喜事，英女王孫女尤金妮亞公主（Princess Eugenie）在2018年結婚，想不到這場婚禮造就了姐姐比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）和地產商莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）的一段情。其實兩人早已相識，但在去年妹妹尤金妮亞公主的婚禮上重遇，隨即展開戀情。日前，兩人宣布訂婚，預計婚禮將會在來年6月初舉行。

英女王孫女比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）和地產商莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）兩人宣布訂婚。消息公布後，除了迎來一片祝福，也隨即傳出男方的「黑歷史」。其實阿特麗斯公主過去情路一直不算順遂，與上一任男友戀愛十年卻終無結果，遇上現任未婚夫，又被懷疑是「第三者」，破壞別人家庭。莫齊疑似為了她拋「妻」棄子，更被人稱為「現代陳世美」。

比阿特麗斯公主在妹妹的婚禮重遇現任未婚夫。（IG@princesseugenie）

不僅是找到真愛，比阿特麗斯公主連衣着品味近年來也大有進步：

現任未婚夫曾戀華裔建築師

比阿特麗斯公主的未婚夫莫齊去年開始拍拖，根據英國《每日郵報》報導，兩人拍拖初期，莫齊仍與前未婚妻藕斷絲連。他的未婚妻是華裔建築師Dara Huang，是個事業有成的女強人，創立建築及室內設計公司Design Haus Liberty，在香港和倫敦都有分行。她與莫齊訂婚3年半，並且育有一個兒子。當重遇比阿特麗斯公主後，莫齊隨即與Dara分手，據悉兩母子在去年10月搬出同居住宅，因此生出了公主破壞別人家庭的疑雲。然而，皇室的消息人士卻透露比阿特麗斯公主絕不允許自己成為第三者，因此她在確定莫齊已經與前任撇清關係後，才會和對方在一起。而Dara也大方向比阿特麗斯公主與莫齊送上祝福，他們的關係也不如外界般想象得那麼差，Dara坦言莫齊會在自己出差時負責照顧兒子，看來兩人再見亦是朋友。

莫齊與前任Dara育有一子。（IG@dara_huang）

縱使與莫齊分手後，Dara的生活依然多姿多彩：

與前任戀愛10年苦無結果

無論如何，31歲的比阿特麗斯公主尋尋覓覓，終於找到屬於自己的幸福，的確值得祝福。她曾與Uber前管理層Dave Clark拍拖10年，由2006年開始戀愛，期間多次傳出「婚訊」，可惜也只是傳言。她在2016年宣布與Dave Clark分手，被視為一定會走進教堂的一對卻分手了，讓不少人感到震驚。根據《每日郵報》報導，當時外界對於兩人分手的原因有很多猜測，包括堂哥威廉王子不滿意Dave Clark，他與Dave Clark早已相識，但他卻沒有邀請對方出席自己的婚禮，因此傳出他覺得Dave Clark「過於輕率」，不適合出席皇室宴會。又有一說是當比阿特麗斯公主主動與Dave Clark商量婚事時，對方卻沒有與她結婚的打算，因此兩人共同決定結束10年情。到底那套說法正確，比阿特麗斯公主始終沒有證實。

比阿特麗斯公主日前宣布訂婚。（IG@princesseugenie）

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然而，兩人分手不久，Dave Clark在2017年與另一女子結婚。如今，比阿特麗斯公主也即將步入教堂，找到自己的終生伴侶。曾付出10年感情卻沒結果，但對的人，終會出現。

參考資料：《每日郵報》