【男人心底話】 每對情侶都是志明與春嬌　結婚生子成情侶難關　

編按﹕「幾多對持續愛到幾多歲」，結婚和生小孩似乎是每一對情侶都要面對的重要關口，卻沒有多少對情侶可以在意見分歧下都堅持「不割席」。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】

「你成日叫我看《春嬌與志明》，但其實妳有無諗過，我先是春嬌，而妳是志明呢？」

灰色的天空，灰色的海水，沒有人的沙灘。除了不停拍岸的白泡，就只有偶然吹過的寒風，陪着我一個人散步。

《當我想起你》：

//再記起一些古老的心事

再記起心中一串開心日子

曾在那似已遠遠的以前

共你差不多天天都相見

曾話過那天起 你已屬我 永不變//

《春嬌與志明》是不少本地情侶的生活寫照。（（《春嬌救志明》劇照））

自從與妳分手後，已經有很久沒有來過這個海灘。上一次來，已經是一年前。初時妳會笑着叫我看《春嬌與志明》，後來又有些惱怒地催促我快點看，而我只能夠敷衍的和應着你。

春嬌：「一個女人過咗35歲，就是想穩定落嚟！」

我明白，我亦明白妳叫我看電影的意思是希望盡早和我結婚。但是，女人有壓力，難道男人沒有嗎？我老媽子亦經常煩着我，在我眼前拿着別人送的衣服摺來摺去，以示意我盡早成家立室。又說：「差不多是時候了，我再老些就不能替你照顧孩子了！」身邊一些朋友亦經常向我展示孩子的照片，又說自己的孩子有多聰明多乖。有時在街上看到別人一家幾口，開開心心拖着手，三人行，其實我也很好酸。

每個人都有累了的時候，累了就會想找個地方休息和停靠，但春嬌一直都覺得志明是一個長不大的「大細路」。（《志明與春嬌》劇照）

春嬌：

「張志明，其實我真係好鍾意你，

同你一齊真係好開心。

其實我好簡單，想做返個女人仔，

發生咩事，都會有一個男人企出來保護我，

我真係好需要，好需要安全感，

我唔係想要一個長唔大的男仔。」

妳知道我一直都好喜歡小朋友，希望有小朋友。所以若果我拍拖，就會想結婚；想結婚，就會想生小朋友。但是生小朋友，拍拖和結婚，都是三樣不一樣的事。拍拖是兩個人的事，結婚都可以勉強不理會其他人，當是自己的事。所以我可以寵幸妳、遷就妳，只要我們兩個人之間的事能處理就好。但生小朋友，一定會涉及第三個人、另一個生命，影響小朋友的一生。這樣就一定要想清楚，一切都要在計劃下。健康、經濟、住屋、如何照顧小朋友、如何分擔家頭細務、雙方父母會否幫忙、會否請工人等等，很多東西都要好好計劃。

不過，我們在這個話題上從來都不能好好的談上話。由怎樣結婚、到怎樣儲蓄都沒能談得成。而妳只是叫我努力工作，但平常兩個人拍拖時的開支這麼多，又怎樣儲蓄呢？春嬌經歷過父母分開，令她變得孤獨、敏感、缺乏安全感。其實我和春嬌都是一樣。曾經捱過、凍過，令我很想有一個溫暖安穩的家。小時候無法擁有，長大了就由自己親自去建立。我和春嬌一樣都敏感，更加怕孤獨，更加需要安全感。外面幾大風、幾大雨，可以由我來擋。我可以將我所有的寵愛都給予妳。不過當我辛苦了一整天，回到家，我怕妳會同我講：「玩夠，唔玩囉！」或者「未玩夠，去玩囉！」

健康、經濟、住屋、如何照顧小朋友、如何分擔家頭細務、雙方父母會否幫忙、會否請工人等等，都是不少情侶會談及的問題。（《志明與春嬌》劇照）

春嬌：

「我係好鍾意你呀，咁又點啫！唔work呀嘛！」

一起了這麼多年，我的生命每一刻都已經有妳的痕跡。早上睡醒會想起妳，想起妳會和要養的烏龜打招呼、講早晨。上班迫地鐵，會想着怎樣一邊擋着其他人，一邊抱着妳；上扶手電梯，妳會站低一格，把頭挨向我的心口或肚腩打瞌睡，妳會說這樣好舒適。下班經過香港站，會想起等妳的經過，然後再一起去尋找美食。吃完飯又會拖手到處逛，會和兔仔玩一下。回到家中一個人，會想起以前一起洗完澡，再幫妳梳頭，等妳躺在大髀上，一邊等頭髮乾，一邊哄妳入睡。家中的每一個角落，無論是哪兒，都會有和你在一起的回憶。有時剛睡醒，我以為身邊還有妳。當我一個人到日本旅行時，還會下意識地向後望一下，然後我就想起：「啊！原來只剩下我一人。」

不過，一段時間開心，不代表彼此能走到最後。「鍾意又如何？唔work呀嘛！」當春嬌和志明到了台灣旅行，剛好遇上地震。志明一直叫春嬌到他那邊去，躲在枱下才安全。但春嬌太過怕，只懂得抓住洗手間的門柄。志明又叫又哄又拉，都沒有用，志明最後惟有自己躲在枱下。直到地震停了，志明就跑過去安慰春嬌。但事後春嬌就怪志明：「頭先地震個陣，點解你匿喺枱下面唔理我呀？」

不過，一段時間開心，不代表彼此能走到最後，每對情侶都需要不斷的磨合。（《志明與春嬌》劇照）

每次我明示、或暗示，將我們的問題挑出來講，妳都會發脾氣。結果我都不敢再繼續說下去，我怕如果我捉住妳，將所有事情講清楚，妳會發好大的脾氣，然後我們就會分手。我不捨得，又不敢講，惟有拖。結果呢？當然是最不好的結果。我就像志明一樣，哄完拉完妳，妳都不為所動，惟有自己走開，但又不捨得遺下妳。就算之後成功哄回了妳，但問題始終都沒有解決過。我有一些後悔，我是否應該要早講？就算會分手，會不會比現在這個結果更好一些呢？

如果時間可以倒流，如果我可以回到地震那一刻，我會和抱着門柄的春嬌講：

「妳想做女人仔，想我保護妳、照顧妳，但有事個陣，妳信個門柄仲多過我；妳是應該攬住我，而唔是攬住度門。不過我是唔會忍心，自己匿埋枱低，但是咁近距離望住妳咁驚、咁無助。」就算沒有了這張枱，我都會走過去，拿着其他東西，拿着喼、拿張櫈，總之幫你擋住。然後我會講：「我想，想妳相信我，妳會放開另一隻手，用雙手攬住我，攬實我。」

男女之間是有好多的不同，而兩個獨立的人，更沒有可能會完全同步。可能今日是他幼稚一些，明天是自己任性一些。不過，如果雙方願意尊重對方，不要發脾氣，或者至少發完脾氣，冷靜了，都會認真想一下，願意拿出勇氣、誠意和耐性去談，並且是在對方的位置去想、去感受，一起去面對問題，一起去克服。我猜這樣才是人生伴侶的意義。

男女之間是有好多的不同，而兩個獨立的人，更沒有可能會完全同步。可能今日是他幼稚一些，明天是自己任性一些。（《春嬌救志明》劇照）

相敬如賓，舉案齊眉。

從前覺得「相敬如賓，舉案齊眉」好老土，但現在發現兩個人的感情能夠不把對方的愛當是「老奉」，始終尊重對方是獨立的人，珍惜所有，是好難！好難！志明與春嬌，就這樣十年了！不知道他們兩個人怎樣了？希望他們結了婚之後都能夠開開心心吧。

從前沙灘上的一對腳印，被浪花沖過後，只剩下一個人獨自徘徊。逝者如斯，祝君安好！

//過去的經已不會再出現

遠去的一切只會更加遙遠

明白到各有各的去路 但我心中始終感到

能共你愛過 暖暖的令我自豪

曾在我心 如此深深愛戀中 遺下憶記在腦中

從當天起 永都不可忘記

當我想 想起你 仍像昨天一般深愛你//

不把對方的愛當是「老奉」，始終尊重對方是獨立的人，珍惜所有，是好難的一件事。（《春嬌救志明》劇照）

後記：

志明最後話：

「原來一個男人唔係需要一塊滑板或者一個達利

而是需要一個我鍾意

我想好好照顧佢

同佢一齊好好過日子的女人」

好吧！我都需要，不過我仍在尋找中。

作者簡介：仰子

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/仰子-264327233997078/

作者個人網誌：https://yangzi0827.blogspot.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【愛情】其實妳有無諗過，我先係春嬌，而妳係志明呢？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）