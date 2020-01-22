畢彼特珍妮花世紀一拖疑再婚　女比男易原諒前度？年齡是復合關鍵

Brad Pitt（畢彼特）與Angelina Jolie（安祖蓮娜祖莉）當年不惜拋下社會道德，也要愛得轟轟烈烈，到頭來還是結束了12年的相戀，Angelina Jolie繼續做個好母親，而Brad Pitt卻屢次與第一任妻子Jennifer Aniston扯上關係，在早前的《第26屆演員工會獎》（26th Annual Screen Actors Guild Awards）中更上演了世紀一拖，到底二人的關係是？

Brad Pitt 與第一任妻子 Jennifer Aniston 繼《第77屆金球獎》後再之同台，今次更有身體接觸。（Getty Images）

Brad Pitt 與 Jennifer Aniston離婚15年「世紀一拖」

在香港時間1月20日是影視盛事《第26屆演員工會獎》（26th Annual Screen Actors Guild Awards）的日子，除了台上宣布的得獎名單吸引，後台更發生了小插曲，鎂光燈都聚焦在這裡，原來是Brad Pitt與前妻Jennifer Aniston離婚12年後「世紀一拖」的現場。

按圖看看Brad Pitt與Jennifer Aniston世紀一拖瞬間 == >

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事緣是Jennifer與Brad Pitt分別憑着Apple TV+重頭劇《晨早直播室》（The Morning Show）奪最佳劇情組女主角和《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）獲得最佳男配角；電影監製John Cohen在Twitter上分享了Brad Pitt在後台觀看直播，而螢幕上便是Jennifer得獎的時刻，事後二人在後台碰面互相祝賀，二人情深款款，期間Brad Pitt更捉住Jennifer的手，而Jennifer就顯得非常怕羞，再次重聚，他們當然有擁抱和接耳交頭。

Brad Pitt 與 Jennifer Aniston 離婚後各有另外一半。（Getty Images）

當年Brad Pitt與Jennifer被喻為「金童玉女」，在人前人後都非常甜蜜，在2000年結婚，可惜Brad Pitt「犯了天下男人都會犯的錯」，在2004年因為與Angelina Jolie拍攝《史密夫決戰史密妻》而戲假情真，當時各有另一半的他們放下所有道德觀決定走在一起，多年後，Brad Pitt與Angelina曾相愛，也曾撕破臉離婚、打官司、爭撫養權，而Jennifer離開了Brad Pitt後也曾再婚又離婚，2018年正式回復單身。

當昔日的戀人，各自是「Available」時，所有事情都變得有可能。

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復合的關鍵在於年紀？

對於與前度復合，可能每一個人都想過，在過去一年的Google Search中，「Get ex back（與前度復合）」這一次的搜索量一直在80 - 100%，根據《Insider》的報道，研究人員Kevin Thompson對此找來3,512位男女進行研究發現，7成人是拒絕與前度復合，而3成是復合了，當中再分手的佔14%，而女性比起男性會較易與前度復合；研究又發現，18 – 24的男女是較易再次分手，相反年紀愈大愈易復合並且長久，尤是50歲以上，而且77%在交往中是感到快樂的，Kevin對此指年紀是影響的因素，有一位44歲的女性受訪者，因15年前前夫出軌而各散東西，最近她的前夫找回她了，發現二人還是心愛着對方，現在非常穩定，而且清楚知道他們將來追求着甚麼。

去年Jennifer 50歲生日時，她邀請對自己意義重大的人一同慶祝，根據《People》的報道，Brad Pitt 也在現場；近日，《New Idea》又指Brad Pitt與Jennifer復合並得到親生子女的祝福再婚，是真是假，待時間證明。

（資料來源：《Insider》、《People》、《New Idea》）