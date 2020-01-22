安全感不是來自別人的嘉許　討好全世界只會放棄真正的自己

有一種女孩，明明她並非殊無自信的人，但在很多事情上也總是缺乏安全感，擔心這懷疑那，往往朝著壞的方向亂想、對號入座，彷彿那種玻璃心怎樣也無法填補，而核心的原因，是她的自信來源永遠來自別人和外界的嘉許，而不是來自自己。

有一種女孩，明明她並非殊無自信的人，但在很多事情上也總是缺乏安全感。（《花是愛》劇照）

對這種人而言，在感情上的心安是來自找到一個「願意給她無微不至的關懷和噓寒問暖的體貼、給她最大的陪伴與最高透明度」的人；在人際關係的心安是來自能夠取悅大部分的人。

她見自己真心對人後也可以換來相應的正面對待，因此有時明明拼了命顧著別人的感受過後，也會令她感到心累，她仍會繼續一點一點的學習克制住很多東西，努力咽下、包容和迎合，讓自己能夠駕馭「美好人生」。

對這種人而言，在感情上的心安是來自找到一個「願意給她無微不至的關懷和噓寒問暖的體貼、給她最大的陪伴與最高透明度」的人。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

然而，她卻沒有想過，原來自己愈向外追求安全感，放棄成為那個真正的自己，往往愈得不到心安的感覺，反而只會令內心常常冒出一種厭倦的情緒，覺得自己真的很累很累。

因為當她這樣做人，其實只是讓自己拼命抓住那些明明並非真正屬於她的東西，硬擠在一個不屬於自己的世界裡，臉上雖然維持著笑容，內心卻是又酸又痛苦，累壞自己，時刻擔心那一切或會甚麼都留不住。

別要求自己能夠取悅大部分的人。（《當你沉睡時》劇照）

而真正的安全感，卻是來自內在的自我欣賞和追求，在生活上學習要好好注重自己的外在美和內在美，有自己的想法、做想做的事情，多進修多建立自己的生活圈子，別把精力全都用於一個男孩身上，整天像個怨婦般胡思亂想。

真正的安全感，卻是來自內在的自我欣賞和追求，有自己的想法、做想做的事情。（《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

在人際上理解自己永遠無法控制別人眼中的你有多少個版本，也無法阻止人家怎樣曲解和詆毀自己，所以沒必要刻意迎合和解釋太多，懂你的人永遠都懂你、沒瞎的人不會從人家的嘴裡認識你。

換句說話，你得要相信，很多東西是可遇而不可求的，對於不屬於自己的，何必拼了命在乎；對於屬於自己的，就在能力範圍內好好珍惜；對於不確定屬不屬於自己的，則在盡力了後就順其自然。

【按圖看】更多心靈金句，記下這些，便發現自主安全感與自信心的美好：

學會了怎樣跟自己相處、如何愛自己後，你會發現那些曾經使你缺了一塊的部分，會以另一種方式被實實在在填滿了，即使你未必一下子就碰到對的人，你亦會從中找到更好的自己，逍遙自在、活得灑脫，一步步讓上天給你更好的安排。