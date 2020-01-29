【如何放下前度】一張舊照足要命﹗先啟動自我對話逐一拆解內心戰

犯賤嗎？愛著一個你自己也明知道不應該再愛的人，你曾經下了多少次決心要離開、要放開，但你後來還是又回來，沒有人叫你這樣做，是你仍然未能豁達到可以不再對他有感覺。想愛卻得不到一個人的愛，這種單向而存在的愛情，就算感覺再濃，都總有一天會消退，始終你不能由一個人去完成一個愛情故事。

放手的過程實在太多能夠令你心軟的畫面，足以把拉回那要命的思念之中。（《心情》劇照）

放開一個人，我們必須逐個結去解，很多人都不察覺，你為何會被有關他的思念愈纏愈緊，只因你身在無數的結當中而不自知。要放開他，你要先知道你為何必須要放開他，有時候，放手的過程實在太多能夠令你心軟的畫面，一幅舊照片、一則舊近況，就足以把拉回那要命的思念之中，恍如下載的進度到98％了，你卻又按下取消鍵，進度列又重新跑一遍，也代表你又重新經歷掙脫他的過程。

成長是注定你會得到一個人，也注定你會失去一個人。（《轉身說愛你》劇照）

很痛苦，真的很痛苦，抱歉，這種情況能幫助你的人不多，你實在要擔當跟自己聊天的角色，從他有多不值得你為他付出，到你應該要怎樣去放開手，知道很困難，但你總要啟動這個對話，不然你就只能任由他繼續折磨你，最諷刺是，他本人並不知道你內心有著如此的交戰。

失個戀罷了？怎可讓這件事進一步破壞你的人生？（《單身男女2》劇照）

其實這也是成長的一個過程，成長是注定你會得到一個人，也注定你會失去一個人，這本是人生的平常，我們要學習的是如何讓失去一個人看待成平常不過的事情，只不過是失個戀罷了？怎可讓這件事進一步破壞你的人生？尤其你失去的只不過是一個不愛你的人，而他呢？他不知道日後能否再遇見一個如此愛他的人了。

進度又跑到98％了，這一次，你會按下取消鍵嗎？

還是，有一些人要消失，你還是任由他消失就好。

你沒有做錯什麼，你只是不再愛一個你不應該再愛下去的人。

【按圖看】更多愛情金句，放下一個人很難，但當成功以後，你發現這世界很大，不需要為一個不值得的人停留：