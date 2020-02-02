令12星座男感情升溫安全過渡「分手年」? 水瓶要陪伴、天蠍愛坦白

電視劇、電影之所以如此受人喜愛，在於即使男女主角受過多少考驗，最後大多數仍能以「Happy Ending」作結。然而，在真實的戀愛關係中，磨合、爭執過後，卻沒有多少對能夠走到最後。到底如何可以保持熱戀溫度？不妨從另一半的星座「對症下藥」。

有人說2019年是個「分手年」，不少我們眼中的愛情童話都破滅了。陳綺貞在去年5月在Instagram上以一句「懂得愛人，成為大人。」，告別愛情長跑16年的男友鍾成虎。不論戲裏戲外都十分甜蜜的「雙宋夫婦」宋慧喬和宋仲基在去年6月宣布離婚，讓不少粉絲心碎。范冰冰曾與李晨一起參與《康熙來了》，女方曾豪言李晨「是她最後一任男友」，也在去年6月發文宣布分手。具惠善與安宰賢這對「姐弟戀」也在去年8月宣布離婚，而到去年年尾，馮盈盈也與拍拖3年的「Martin寶寶」分手。

我們常常覺得拍拖多年感情自然情比金堅，卻想不到是如此脆弱，仿如玻璃一跌就碎。其實身邊也有不少愛情長跑的情侶，當你以為他們會步入教堂之際，卻傳來分手消息，原因十不離九是「淡了」。有時候，保持愛情溫度其實只憑日常小事，了解另一半的喜好，自然可以為你們的關係增添趣味。

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