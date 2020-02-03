【武漢肺炎】韓男為愛妻拒乘包機離開：她叫我帶兒子走　我做不到

武漢肺炎疫情日漸嚴重，武漢自1月23日開始封城，有外國人因此滯留武漢，不少國家紛紛派出包機到武漢「撤僑」。有人歡天喜地，如同捉到救命水泡，有人卻選擇留守疫區，到底原因為何？

有人說，一場疫症爆發，看盡人性的自私和醜陋。有人宛如《伊波拉病毒》中的黃秋生，抱着帶病之身，卻千方百計四處「播毒」；同時，有人冒着被感染的風險，也要留守武漢。上星期，南韓派出兩班包機到中國接回滯留在武漢的國民，然而，根據路透社報道，湖北省韓僑領袖鄭泰一（Jeong Tae-il）表示仍有120名南韓公民決定留在中國，31歲的金敏俊（Kim Min-jun）就是其中一個。

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曾攜妻兒回韓打流感針

金敏俊自2015年起在武漢經營韓國餐廳，因而邂逅了妻子，兩人結婚後，育有7個月大的兒子。1月開始逐漸傳出武漢肺炎爆發的消息，他一度擔心兒子的健康，因而與妻兒一起回到韓國打流感針。他坦言當時因為新型冠狀病毒爆發，有想過在韓國留久一點，「但我們沒想到疫情會變得如此嚴重，而且我們也要回去繼續經營餐廳。」他們剛回到武漢後，中國政府就宣布「封城」，因而無法離開武漢。

韓國人夫無法撇下妻兒在疫情嚴重的武漢。（《流感》劇照）

無法撇下妻兒不管

武漢「封城」後疫情更加惡劣，感染人數日漸增加，更有不少報導指市內醫療用品不足、醫院床位爆滿、口罩、消毒藥水等防疫用品也缺貨。當金敏俊知道南韓會派包機撤僑時，以為終於可以帶着家人離開疫區，但他卻被告知中國籍的妻子不能上機。面臨兩難的抉擇，妻子一度勸他帶着兒子兩人回到韓國，但最後他還是選擇和妻子一起留在武漢。「她要我和兒子回韓國，我做不到，因為我不知道武漢會封鎖多久。」他只怕與妻子這一別會成為永別，因此在無法看見前景下，唯有與家人一起留守武漢。他向路透社透露，自己過去一星期都沒有出門，防止自己或兒子被感染，家中儲備尚算充足，唯獨害怕封城到2月底仍不結束，到時家中便沒有奶粉給兒子喝了。

為了妻兒，有韓國人夫願意留守疫區。（《流感》劇照）

為愛留守武漢的不僅是金敏俊，前「美少女廚神」胡淽喬Rainbow同樣與男友留守疫區，早前男友回武漢探親，放心不下的Rainbow決意跟隨，最後雙雙因為「封城」而滯留在武漢。看似浪漫的舉動，卻惹來一片負評，直指她完全沒有危機意識。然而，愛情中不時就存在感性和理性的拉扯，只要不傷害旁人，我們也難以判別箇中對錯。

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參考資料：路透社