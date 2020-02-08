比新垣結衣石原聰美更適合？　石田百合子代表的「梅酒」愛情觀

我對石田百合子的第一印象便是在《逃避雖可恥但有用》中，飾演新垣結衣的姨母──土屋百合，在外資化妝品公司中擔任部長，經濟獨立，雖年近五十，但依然單身。在之前沒有看過她演出的我，卻因為她而眼前一亮。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【愛情】《有種女人像梅酒，能令男人長壽——石田百合子(石田 ゆり子 Yuriko Ishida)》 」，刊於01撐場】

在她面前，新垣結衣顯得只是一個青澀小女孩，而她卻是充滿知性美——成熟、典雅、溫柔、自然、從容、清澈。具有知性美的女性總懂得如何恰到好處地與人相處，令人舒服自在，就如春風般的溫柔。這並非因為她們沒主見，而是她們總懂得體諒別人的感受，同時又能優雅地堅持自己的生活方式。

石田百合子。（廣告截圖）

然而難道她們會是永遠都像不吃人間煙火般，沒有喜怒哀樂嗎？她們帥氣、成熟、有閱歷，更有堅強的內心，但她們也是人，也會累，也會寂寞，也有軟弱的時候，也希望有人照顧她、守護她，只是身邊的男性在她們眼中，多像是小屁孩而已。

在她面前，新垣結衣顯得只是一個青澀小女孩。（電視劇照）

在劇中有一幕，石田百合子跟飾演風見涼太的大谷亮平說：

「像我這年紀的剩女，能被社會需要，能夠給人勇氣。如果那個人能因此努力奮鬥，自己也變得更有幹勁了，能讓現在獨自生活的人，還有害怕獨自生活的年輕女生想到，你看，不是還有那個人嗎？她看起來很開心啊，自己多少也能安心一點吧！所以我覺得，我一定要帥氣的活著！」

像我這年紀的剩女，能被社會需要，能夠給人勇氣。（電視劇照）

男人一方面喜歡逞英雄，去保護柔弱的女生，但心底裡，那永遠長不大的孩子心，卻總希望有個漂亮、溫柔、賢慧的姐姐來看顧自己。石田百合子在這段話中，既表現出她的堅強和帥氣，但也流露了她的疲倦和柔弱，惹人憐愛，這正正同時命中了男人的兩個紅心。

相比起來，新垣結衣像檸檬茶——令人感到清新、可愛、療癒，你會想放學時和她沿著河畔，一起漫步回家；石原聰美則像紅酒——充滿時尚魅力、嬌俏嫵媚，是在滿窗熣燦燈火旁，令你忍不住想和她再喝一杯的人；石田百合子卻像梅酒——你能想像在陽光斑駁的下午，和她一起牽手走過樹影婆娑的小石路，來到街角的舊書店，找一本有緣的書，然後坐在門外長椅，一邊逗著花貓，一邊度過一個週末。這樣淡淡似是流水的日子，不但可以過一個下午、一天，還可以一年、十年般走下去。當兩人都成了老公公、老婆婆時，還是可以互相扶持，慢慢走過那林蔭、走過那小石路，就這樣一起相伴相持走完這一生。若新垣結衣像是初戀，石原聰美像是情人，那麼石田百合子就像是生命的旅伴。

石原聰美則像紅酒——充滿時尚魅力、嬌俏嫵媚，是在滿窗熣燦燈火旁，令你忍不住想和她再喝一杯的人。（電視劇照）

我喜愛梅酒的清澈明亮，微微的酸甜，微微的醉人。聽說梅酒能解倦暖胃，又能養顏助眠，抗衰緩老，冷熱俱佳，四季均宜，是自然健康的養命酒。若是能遇到一位女性，能像石田百合子那樣，不但能當你的知己，偶爾也可讓你撒嬌，也給你機會當當英雄，然後和你一起牽著手、微笑著，一起走這一生的旅途，那麼她也一定會像梅酒般，令人想活久一點，和她走多一點，看多一處風景，聽多一處鳥聲，再喝多一杯令人細味綿長的梅酒。

作者簡介：仰子

射手座。有點敏感，容易感觸，容易哭。很想每段感情開花結果；很想回到那片星空下；很想在冬夜裡相擁入夢；思憶懷念，絲絲點點，串串斷斷。寫作，是想把感動記下，別像淚水般乾不留痕，只少要像流星給妳一道燦爛星火。

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