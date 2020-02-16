痛狠前度就能忘記愛？只是自我加重傷害　走出困局必先覺悟一點

我們始終要學習放開一個人，就算你多不捨得這個人，但當你自己也清楚知道這根本不是你能夠改變的事實，你愈滯留得久，受的傷害就愈深，這怪不了任何人，只能怪你自討苦吃，你明明知道他不會再回來，卻又是你自己在騙自己不妨多等片刻，或許他會回來你身邊，與你重度從前最溫暖的時光？

你愈滯留得久，受的傷害就愈深。（《想停止的瞬間：About_Time》劇照）

這是很殘忍的說法，但你是否沒有給自己一個好好的時間，好好去整理這陣子的事情？雖然說是這陣子，但可能都已經很久了吧？我們就是這樣子，總是不肯面對現實，明明在逃避，卻在說服自己在克服。某一天，你終於也察覺就算你堅持不放開手，但時間還是會繼續往前走，然後來到某一個時間，你才會再問問自己：「嗯，應該要忘記他了嗎？」其實你一早就知道要這樣做，但有些注定要用來浪費的時間，始終要浪費一下你才會安樂，就像你明知道他不會再愛你，但你卻騙自己他有可能還有感覺呢？

以淡然來圓滿一段感情，有時是放過自己的方法。（《東京女子圖鑑》劇照）

有些人會選擇用恨來結束一段關係，有些人則以淡然來圓滿一段感情，恨的確能給你恍如止痛藥的力量，這比較容易，因為只要不停地恨這一個人，你就會忘記你曾經多麼的愛他，但真的能成功嗎？有多恨源於有多愛，你恨他，但當你一不小心觸碰到與他有關的回憶，眼淚或許一下子就嘩啦嘩啦，你的傷口真的能夠靠服止痛藥來治癒嗎？你自己非常清楚了吧？

【按圖看】更多愛情金句，無必要將愛變成恨，以下提醒或能助妳早日走出失總的悲傷：

說穿了，有些痛是迴避不了的，你可以逃避一陣子，但終究你都要面對你自己，你總不能把自己真的騙倒吧？所以學習放開一個人，是我們人生裡的必修課，有時候淡然地結束某些事，或許也不自壞事，坦白承認你已經失去了他，或許是另一種放過你自己的方法。