【想見你】愛情難把過錯糾正？遺憾20年才知道：要遇見的終必遇上

台劇《想見你》及韓劇《愛的迫降》分別於2月16日晚播出大結局，多個影音平台當晚更一度癱瘓。由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的《想見你》，被譽為「燒腦神劇」及「台版黑鏡」。殺死陳韻如的兇手到底是進？回到過去，把錯誤一一糾正，又是否留得住喜歡的人？

《想見你》由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演，被譽為「燒腦神劇」及「台版黑鏡」，到底最後真相如何？（《想見你》劇照）

（內含劇透）

台劇《想見你》短短13集，劇情懸疑，穿越二十年的時空，就為了再見愛人，與把過錯糾正，是不是就此就能扭轉生死緣份？大結局終在16日播出，解開了女主角陳韻如的死亡之謎，原來黃雨宣為了自殺，由上高檯一躍而下，結束了自己的生命，時間環又持續輪迴。

此刻，黃雨萱回到2020年，往事就如夢一般，似甚麼都沒有發生過。不久後她又再次聽到伍佰的《Last Dance》，再次回到1998年，今次順利被莫俊傑救起，由是改寫了歷史，即黃雨宣亦沒有遇到後來的王銓勝，黃雨宣亦不認識李子維與莫俊傑。陳韻如醒來後，只記得自己做了一個夢，夢中有人教她要樂觀做人，世界並沒有如她想像般壞。李子維最後還是遇到小黃雨萱，並約定長大後一定要認出對方、記得對方。

劇情懸疑又浪漫，當然吸引觀眾；現實未如劇情浪漫，沒那麼多至死不渝與天長地久，或許就如談完了一場戀愛，醉生夢死，也不過夢一場，醒來後只記得感慨。下面細數《想見你》教會你有關愛情的事：