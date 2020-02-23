愛情滯留要設時限　「不甘心」是種自我折磨　別給無謂人左右太久

你還在滯留當中嗎？所指的是在愛情上的你，或許有某一個人與你的過去太深刻，明明已過去了這麼久，你還好像活在那個人的陰影下。是因為他令你太傷心？不，是因為他與你曾經太幸福，幸福得令你曾經認定了這個人會是你的一輩子，但結果呢？分手了，而那一次的分手與其他的分手是不同的，你清楚知道你真的受傷了，而且傷勢不輕，痛得最死去活去的時間或許已捱過，但有關他的卻恍如內傷般存在，你觸不到傷口，曾以為不再因為他而傷神，但也只有你自己才知道，其實你仍然是如此的介意。

你明明沒有做過什麼大的錯事吧？為何被遺下的人會是你，而最傷心的人也是你？（《今生是第一次》劇照）

你一點都不差，也有不少人待你好，老實說，你也不愁找不到人來陪伴你。但你就是不理解，不理解那個人為何會如此狠心的待你，你明明沒有做過什麼大的錯事吧？為何被遺下的人會是你，而最傷心的人也是你？你甚至不明白為何他看起來還是好端端的，難道他沒有感覺痛楚嗎？又為何他沒有如你般那麼痛，你不是要求什麼，但當你知道他沒有因為失去你而失去了快樂，你心裡總是有一陣子難過，這種不甘心的感覺，彷彿在折磨你一樣，每當想到這個位置，你總是想不通。

你一日仍在意，一日就代表你仍未完全放開這個人，其實你的痛苦可能是他贈你，但也可能是你自己給自己的吧？（《想見你》劇照）

但這正正是你需要克服的難關，其實他明明已經是你的過去式，你也知道他回來你身邊的機會近乎零，那為何你要繼續在意這個人？你一日仍在意，一日就代表你仍未完全放開這個人，其實你的痛苦可能是他贈你，但也可能是你自己給自己的吧？在他甚至不知道的情況下，你竟然繼續因這個人而痛，若他知道後可能聳聳肩，一副不關我的事的德性，這的確有一點犯賤，但選擇滯留的人不就是你自己嗎？

【按圖看】更多愛情金句，別讓自己滯留太久：

愛情裡總有滯留的時間，滯留亦總是夾雜自願與不自願的，自願的，大多認為那個人會回來，所以繼續等？不自願的，或許因為不甘心為何會這樣結束，是因為自己做得太差了嗎？

滯留一時，對你來說是好的，你可以從而反思自己與愛情之間的關係。然而滯留太久，就代表你停留在原來沒有去前走。

人生是你自己的，別給無謂的人左右你太久，何謂無謂的人，你自己心裡其實有答案。