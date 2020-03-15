36歲鄧麗欣演活阿寶到《金都》莉芳　遇過錯的人才懂踏實愛情可貴

【金像獎最佳女主角入圍】36歲鄧麗欣（Stephy）以電影《金都》被提名最佳女主角，由2006年到2016年，鄧麗欣當了10年的「阿寶」，同時也成了不少女生的青春寫照。當鄧麗欣宣布與方力申分手，阿寶的愛情路也以一套《失戀日》作結。

阿寶的故事完了，屬於鄧麗欣的故事才正要開始。在《空手道》中飾演擂台上的女子，在《藍天白雲》飾演懷孕的女警，在《女士復仇》中飾演女殺手，短短三年，讓觀眾看到很多她在「阿寶」以外的面貌，也讓她站到了頒獎台上。今年，她主演的《金都》上映，兜兜轉轉又回到了愛情和婚姻的命題，卻沒有「MK活地阿倫」葉念琛經典的相愛、互相欺騙、背叛、和好如初，再加上意味深長又「出人意表」的懸疑結局，而是樸實無華地講述「現實」的愛情。

戲裏戲外，鄧麗欣與方力申這一對的故事也完結了。（《紀念日》劇照）

「阿寶」是每個女生的愛情寫照？

不少女生回頭再看「阿寶」這個角色，大概會取笑她毫無主見、整個人生都仿佛圍繞着「男朋友」和愛情而活。《獨家試愛》中的「鄺美寶」面對出軌的丈夫哭鬧一場過後，兩人和好如初，最後其實各自暗交情人。《十分愛》中的阿寶有情有義，為面對丈夫出軌的好友鍾嘉欣出頭，找出第三者。看似理智的阿寶，面對男友方力申時，卻不能看出他欺騙自己。《我的最愛》中的阿寶找來方力申報復出軌的男友，最後還是心軟回到男友身邊。而講述夫妻之道的《紀念日》尚算貼地，阿寶與阿強結婚後面對感情轉淡、婆媳關係等問題，相信引起不少觀眾共鳴。

回顧過去電影中的阿寶：

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現實中未必有如《愛》字系列電影中那些曲折離奇的「呃呃氹氹」情節，但阿寶確實是不少女生過往的愛情寫照。一旦拍拖就「戀愛大過天」，失戀就仿佛天塌下來，傾盡一切為所愛之人付出。那個年代的愛情，愛得純粹，也痛得純粹，想愛就愛，不愛就不愛，不必顧慮太多。我們在那些年為阿寶笑過、哭過、「肉緊」過，只是懵懂的阿寶也總需要成長，不能再憑哭鬧、撒嬌解決關係中的各種問題，長大後才發現，現實的愛情，有比第三者、變心更複雜的問題。

鄧麗欣由《空手道》到《藍天白雲》，開始被認定為實力派演員。戲路跟愛情一樣，再不是戀愛大過天。（《藍天白雲》劇照）

相愛卻不想婚的張莉芳

在亂世之中，鄧麗欣接拍了《金都》，她飾演的張莉芳在「婚禮為主題」的金都商場工作，見證過不少「幸福」新人，面對同居多年的男友求婚，表面上答應，眼神卻存在一絲猶豫。兩人與大部份情侶一樣，居住在狹小的房子中，未結婚的莉芳已經受到男友嚴密「監控」，男友是事事順從母親，長不大的「裙腳仔」，連結婚都是為了滿足媽媽，未結婚已經如此，結婚後，莉芳又要如何面對同聲同氣的丈夫與奶奶。「我地係咪唔結婚就要分手？」、「我地都一齊住啦，結唔結婚有咩分別？」，Stephy在戲中的獨白和對白，多次都在質疑時間認為必然會幸福的婚姻。

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結婚前，前所未有的「違和感」哪裡來？

即使早已進入二十世紀，結婚仍儼如是關係中唯一的幸福結局，年過三十的女性，仍不時會被長輩「催婚」。幸福包裝的背後， 有時不過是希望為這段關係「買個保險」，以為就此可以解決關係中各種不安。身邊人都樂見莉芳終於進入婚姻，莉芳卻在這個時刻感受到前所未有的「違和感」，早已存在種種問題的關係，真的可以一場幸福婚禮解決嗎？莉芳此時的猶豫不決其實也是不少都市女子的心聲，最後她也決定「停一停」，作出忠於自己的決定。

電影結局留給觀眾自己發掘，而現實中的鄧麗欣，前任是拍拖10年的方力申，當人人都以為兩人會步入教堂，卻傳來二人分手的消息。她近年宣布與台灣藝人王子(邱勝翊)蜜運中，姊弟戀加異地戀，在旁人眼中這是一場「高風險」的戀愛。即使撇去所有「高風險」因素，經營愛情已不是一件易事，更何況是婚姻？