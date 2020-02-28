12星座誰不抗拒當小三？雙魚「綿裏針」、人馬引誘異性征服自己

不少人都會形容娛樂圈為「花花世界」、「大染缸」，圈子內的人林林總總，有人選擇踏實靠才華闖出名氣，有人經不起名利誘惑，選擇以捷徑一夜成名。藝人因為工作需要，常常要與伴侶以外的異性有親密接觸，稍一失了分寸，便可能會成為外遇新聞的主角。

其實，對另一半的忠貞，從來不能以職業來衡量。即使面對眾多誘惑，接受與否也只是事在人為。不時從網上論壇或朋友聽到他們訴說「第三者」的煩惱，無名無份，每次約會都是偷情，兩人要保持距離，不能像一般情侶牽手擁抱；要習慣對方不會以自己為主，得到的愛不一定比正宮多；重大節日，只能看着街上情侶一對對，自己卻只能獨自一人。

明知他有另一半，還是會情不自禁會愛上她。（《婚內情》劇照）

即便成為第三者是一條受盡萬人唾罵，最後還會一無所得的路，有些人還是要選擇成為第三者，他們大多歸咎於情難自控。到底12星座中，有哪些星座不抗拒成為第三者呢？

點擊看娛樂圈中的「第三者」代表：

+ 11 + 10 + 9

1.雙魚座

無論經歷了多少愛情上的苦痛，雙魚座依然會是不屈不撓的「愛情狂」。在兩性關係上，感覺往往會蓋過理性，只要遇上所愛之人，即使要成為第三者也不介意。而且一旦成為第三者，必定會令正宮非常「頭痛」，脆弱敏感的雙魚座很容易勾起另一半的保護慾，如此溫柔貼心的他們更彷如「綿裏針」，被呵斥時就裝作無知蒙混過去。

情不自禁常常是出軌的原因。（《幕後玩家》劇照）

2.雙子座

雙子座愛玩的心態也常常表現在感情關係中，他們做事不太考慮結果，道德觀也不重，因此並不介意成為第三者。他們未必是因為情不自禁而成為第三者，開始不倫關係的初衷只是渴求一段開心、各取所需的關係，對於這種關係也不會太認真。當他們發現勢色不對，就會立即離場，以免自討麻煩。

3.水瓶座

水瓶座一向是思想跳脫、不跟隨主流思想的星座，不會受到道德束縛，性格更帶點叛逆，因此他們很大機會會成為第三者。然而，作為第三者時，他們的「佔有慾」也不大，不會大吵大鬧要求伴侶與正宮分手，但他們在關係中也很有「毅力」，即使被千夫所指也不容易放棄，可以算是「能屈能伸」的第三者。

有人會選擇做沉默的第三者。（《婚內情》劇照）

4.射手座

射手座愛好自由，未有認定的伴侶之前，不介意發展輕鬆、隨便的關係，甚至成為第三者。而他們在異性眼中也很有魅力，一開始會以「好兄弟」的身份接近異性，健談的他們毫不避嫌與他人分享自己過去有趣、豐富的情史，因此會惹起異性想征服他們的慾望。