Justin Bieber徹底「變心」訪問句句老婆　斷聯多年撻着原因曝光

26歲的加拿大歌手Justin Bieber去年9月正式與模特兒Hailey Bieber（原名：Hailey Baldwin）結婚，更為老婆Hailey創作歌曲《10,000 Hours》。16歲就出道的他，曾經迷失過，染上毒癮、醉駕、嫖妓等負面新聞傳出，讓他的名聲跌至谷底。如今因Hailey而改變的他，早已變回初出道那個「暖男」，一洗過去「壞男孩」的形象，仿如變了另一個人。

由壞男孩變愛妻號

婚後，Justin常常在Instagram上「放閃」，分享與Hailey的甜蜜婚姻生活。日前，他為了宣傳新專輯《Changes》而參加節目《Ellen Show》，一出場仍引起不少女粉絲轟動，甚至為他落淚，而在快問快答的環節，更讓人驚覺Justin真的長大了。上節目也不忘「放閃」的他，三句不離Hailey。當主持人Ellen問剛過26歲生日不久的他收到最好的生日禮物是甚麼，他回答是妻子把家中佈置得很漂亮，然後兩人一起看電影渡過浪漫一夜。而Ellen緊接着問他會否再留小鬍子，他回答「雖然我很想，但因為老婆不喜歡，所以我還是要先刮乾淨鬍子。」 他更提及最自豪的身體部位就是臀部，接着呼籲粉絲「不要看我的臀部，因為那是屬於我的妻子。」

Justin Bieber與Hailey婚後常常放閃。（IG@justinbieber）

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脫胎換骨尊重女性

即使Hailey不在場，也能感受兩人之間的甜蜜氛圍。當Justin被問及打算生多少個小孩時，他給出了整晚最讓人讚許的回答，「我覺得這應該由Hailey做主，因為是她的身體。」答案換來一片掌聲，一向關注性別議題的Ellen也大讚Justin答得好。每個看着Justin成長的粉絲和觀眾，看到這個「全新」的Justin應該也會感到欣慰。過去的Justin屢屢傳出不尊重女性的事件，根據《每日郵報》的報導，他曾經嘲笑一位身材比堅尼、較為豐滿的女粉絲是「擱淺的鯨魚」。他於去年曾經在Instagram上傳千字文道歉，直認自己過去濫用藥物，變得「不尊重女性」，當中也有粉絲他其實想向前女友Selena Gomez道歉。如今，從Justin對Hailey的態度可看出，他終於也學懂在關係裏對另一半應有的尊重。

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坦率不做作融化浪子

看着Justin與Selena離離合合的粉絲，大概至今仍有人會問為何最終「收服」Justin的是Hailey而非Selena。然而，這樣的比較對任何一方而言都不公平，每個女生都有她獨特的魅力。至於身為模特兒的Hailey魅力除了是外表，還有她坦率不做作的性格。她最近參加訪談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，笑言主持人Jimmy Fallon其實是重新撮合她和Justin的「功臣」之一。事緣Hailey曾經在2018年4月的同一節目上分享自己曾經在Party上，因為沒有開瓶器，為了讓朋友不「掃興」，她嘗試用牙咬開16個啤酒蓋，並且在節目上即場表演。

Hailey Bieber當年豪邁的開啤酒神技。（節目截圖）

該段訪問播出翌日，Justin因看到片段重新聯絡Hailey，表示非常「欣賞」她的絕技，二人也因此重燃愛火，拍拖數月後便決定註冊結婚。年紀輕輕的Justin歷盡滄桑，成為紅遍全球的男歌手，也嚐過一沉百踩的滋味，戀愛路上兜兜轉轉，才發現他身邊需要Hailey這個樂觀直率的女孩。兩個人在一起，不需要驚天動地的浪漫，而是有一個讓你喜歡回家的伴侶。

Hailey Bieber受訪片段：