39歲金剛人前粗獷人後終極暖男　女友大讚：一起後沒有自己洗過頭

前無綫藝人金剛一向以搞笑形象示人，過去曾經主持《獎門人》系列與《街坊廚神》，以「半鹹淡」的廣東話讓人印象深刻。離巢無綫後，最近接連為Viu Tv綜藝節目《C9旅行團》與《金剛旅神團》擔任主持，與四位「女神」主持合作，難免有口花花的時刻。然而，私底下的金剛專一又癡情，自從公開與台灣藝人梁云菲（Nana）的戀情後，不時「放閃」，受訪時更直言希望2年內結婚。

過去金剛偶爾傳出負面新聞，最嚴重的一次就是牽涉台灣的一單槍擊案，雖然事後他解釋當時只是勸架，沒有加入雙方紛爭，但此事不多不少影響到他的形象。日前，金剛與Nana一齊上台灣綜藝節目《大明星小跟班》分享戀愛點滴。Nana表示初時粉絲和身邊朋友都受到新聞影響，紛紛勸她不要和金剛在一起，但她直言「不管這些緋聞是真是假，反正是我的選擇」，其實同兩人平日相處可看出，外表強悍的金剛對着女友其實「鐵漢柔情」，完全就是愛妻號。以下金剛寵女友的行為，大概會讓不少女生羨慕不已。

近日，金剛與Nana齊齊上節目分享相愛點滴。（IG@nanaliangbadgal）

同居照顧周到

金剛與Nana交往一年，早已展開同居生活，Nana常常在Instagram上以「室友」稱呼金剛，她坦言兩人一起住後，金剛對她照顧周到。平日的家務都由金剛一手包辦，煮飯、洗碗、洗衣服、餵貓，就算Nana主動提出要幫忙，他都會說不用。金剛把女友當成「小公主」寵愛，擁有女神外表的Nana坦言私底下的自己很懶又討厭洗頭，自從同居之後，「自己一次頭都沒有洗過」，金剛總會在梳洗完畢後，叫她進去浴室替她洗頭。難怪Nana曾經感激金剛，「因為你，我終於找到心裏那個小孩」。

為她變浪漫

平日節目上口甜舌滑的金剛在私底下原來是個較踏實、嚴肅的人，Nana則是愛浪漫的女生，喜歡收花、喜歡小驚喜。感情關係中存在許多哲學，如何為對方改變之餘又不失自我，已是一大學問。金剛始終還是願意為女友踏出改變的一步，她受訪時分享一次到日本郊區出差，當時與廠商之間有點不愉快經歷，金剛為了安慰她，立即訂機票，花了十多個小時轉折到達她的工作地點，只為了給她驚喜，哄她開心。

而Nana更在去年上傳自己生日派對的照片，直言「謝謝你用心替我準備的一切，萬萬沒想到，務實的你，也開始學習我喜歡的浪漫了。」除了準備她最愛的Hello Kitty蛋糕，一向覺得送花不實際的金剛也贈上鮮花和手寫卡片，又為她放專屬的煙花，真的把她捧在手心。

愛屋及烏

有人喜歡將二人跑車形容為「拒絕外母型」，雖是有點嬉笑成份，但可以看出男性希望外母識趣，不要成為「電燈膽」的心態。金剛卻是個愛屋及烏的例外，Nana少不更事，曾經離家出走，讓母親傷心，為女兒擔憂的Nana媽一度萬念俱灰，想過自殺，幸好Nana當時迷途知返。因此，長大以後的Nana，工作多忙也會抽時間陪伴母親，Instagram上也有不少與母親的合照。而與金剛交往後，不時出現「三人行」的照片，一齊出遊、慶祝生日，可見金剛疼愛女友之餘，也對她的家人照顧有加，實在難得。