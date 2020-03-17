佐藤健憑「天堂醫生」成為新男神　曾被綾瀨遙讚溫柔：盼35歲成家

當大家追完韓劇《愛的迫降》時，正苦惱着再未能天天有玄彬相伴時，於日劇《戀愛可以持續到天長地久》擔當男主角的佐藤健，就憑着高冷外表、撩妹手法，成為近期人氣男神；與佐藤健曾合作的綾瀨遙，直指男神私下一點也不高冷，是位貼心「大暖男」。

上白石萌音飾演的佐倉七瀬對醫生天堂浬一見鍾情，決心成為護士。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

《戀愛可以持續到天長地久》令佐藤健人氣再升

改編自同名漫畫《戀愛可以持續到天長地久》首播收視9.9%，到第9集升至14.7%，網民指冬季日劇黑馬，結局也在日本時間3月17日播畢。

故事講述女主角佐倉七瀬（上白石萌音飾）在高中時因幫助路人急救而認識了熱心救人的醫生天堂浬（佐藤健飾），並一見鍾情，決心成為護士；最後佐倉成功進入了天堂醫生的醫院工作，並在第一天對他進行表白，可惜失敗，在同事告知下，得知天堂醫生其實是位冷酷、刻薄，更是醫院為人所知的「魔王」，但原來天堂醫生私底下是位心思細膩的愛人。有些網民指《戀愛可以持續到天長地久》與《惡作劇之吻》的人設十分相似。

劇中佐藤健多種撩妹手法、女友視角，看得女生少女心大爆發，按圖看新男神佐藤健劇照 == >

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在白色情人節佐藤健上載了一張把自己綁成禮物的自拍照。（satohtakeru.com）

佐藤健貼心溫柔惹粉絲女星歡心 盼35歲能成家

快將31歲的佐藤健出道14年，在2007年因出演《假面騎士電王》，而開始人氣急升，是日本數一數二的男演員，他更是一個愛與Fans互動的男星，他常用Line回覆、傳群體短訊，甚至會與粉絲講視訊電話，非常貼心，他的粉絲常說追隨他能獲得幸福感，就連與他合作過的綾瀨遙在節目《プレミアムトーク》也指佐藤健是一個非常溫柔的人：「在拍攝的時候，覺得很睏或是鬧肚子時，他都會表達關心，不只這些，他總是把『你還好嗎』掛在嘴邊。」讓人感到溫暖。

佐藤健也在節目中表示他對他人提出的要求甚少拒絕，事事配合，就連家中兩隻愛貓，要是牠們坐到腿上，他想上廁所也不捨得離開。

佐藤健現實中也是一位「貓奴」。（《如果這世界貓消失了》劇照）

佐藤健如此貼心溫柔不只粉絲，圈內人也難免會被他吸引，出道多年，他緋聞多多，曾與石原里美、前田敦子、吉岡里帆和廣末涼子等多位女星傳出緋聞，因而被稱為「肉食男」，當然事務所一一否認拍拖，只是朋友關係；不過，近年佐藤健甚少再傳出緋聞，更接受台灣媒體《自由時報》訪問時指自己和家人關係並不熱絡：「但對家庭仍有渴望，盼35歲能成家。」相信這大男孩「三十而立」，決定開始追求一段長久美滿的愛情。

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（資料來源：《自由時報》、《プレミアムトーク》）