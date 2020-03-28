【Tiffany&Co.】天堂戒指、微笑頸鍊成熱話　日韓劇人氣訂情信物

下班後慵懶地窩在床上追劇是平凡的小幸福，要數近期最具人氣的劇集，《梨泰院CLASS》與《戀愛可以持續到天長地久》必定榜上有名。兩套劇集的內容與角色設定雖然差天共地，但兩位男主角也不約而同的以Tiffany & Co.的首飾告白，再一次印證無論任何個性的女生，也無法抵擋品牌的魅力。

無論是《梨泰院CLASS》中個性強勢的趙以瑞，還是《戀愛可以持續到天長地久》的可愛笨拙的佐倉七瀨，在收到男主角送上Tiffany & Co.首飾為訂情信物的一刻，也同樣心動驚喜。事實上，兩位女主角，甚至是一眾女生，在收到禮物時如此高興，除了因為它來自經典品牌Tiffany & Co.，更重要的還是對方在挑選禮物時的誠意與心思。

《梨泰院CLASS》中最令人糾結的莫過於朴世路與趙以瑞的愛情，一個冷靜沉著，另一個則佻皮率性。（《梨泰院CLASS》劇照）

《梨泰院CLASS》中最令人糾結的莫過於朴世路與趙以瑞的愛情，一個冷靜沉著，另一個則佻皮率性，女追男的劇情並不教觀眾反感，這份勇敢追愛的心意更是令人心動不已。劇集最後，不動聲息的木頭男在女方的強烈攻勢下終於認清自己的心意，並選擇以「Tiffany T Smile」頸鏈作為訂情信物。頸鏈的形狀就像是一個溫暖人心的微笑，戴在身上時便有如看到對方甜蜜的笑容，代表着女生於對方心中的獨有位置。

「Tiffany T Smile」系列以簡約線條為主，具時尚感的設計容易配襯，系列中的飾品可隨心搭配與疊戴，組合出層次造型，打造專屬的個人風格。

【按圖看】《梨泰院CLASS》中朴世路以「Tiffany T Smile」頸鏈表白一幕：

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《戀愛可以持續到天長地久》的劇情有如當年的台劇《惡作劇之吻》，天才醫生與傻氣少女的相處令人怦然心動，喚起那些年的戀愛少女心。雖然天堂醫生與佐倉七瀨隨着劇情的展開，很快已成為情侶並不時放閃。但要論最令人臉紅耳熱的一幕，一定是結局中天堂醫生拿出Tiffany&Co.的鑽戒於機場求婚的一刻。

《戀愛可以持續到天長地久》的劇情有如當年的台劇《惡作劇之吻》，天才醫生與傻氣少女的相處令人怦然心動，喚起那些年的戀愛少女心。(《戀愛可以持續到天長地久》劇照)

天堂醫生的求婚鑽戒來自品牌的經典系列「Tiffany Setting」，是求婚戒指中的經典標誌款式。系列於1886年推出，至今已有134年的歷史。鑽戒以六爪鑲嵌設計，令鑽石形態更加突出，至今仍是不少女生夢寐以求的婚戒。

【按圖看】天堂醫生以「Tiffany Setting」甜蜜求婚一幕：