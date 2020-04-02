曾多次與組合BIGBANG權志龍（G-Dragon）傳出緋聞的日本女星小松菜奈，耐何兩人戀情從沒被當事人承認之際，近日小松菜奈再被日媒傳出緋聞男友不再是G-Dragon，而是曾與她三度合作的年輕日本影帝兼男神—菅田將暉。

兩人三度合作拍攝電影《錯亂的一代》、愛情電影《溺水小刀》和《線》，有傳兩人合作無間並在去年的秋天互生情愫繼而開展交往，到現在兩人傳出交往消息後，各人的經理人公司也沒有出面否認，令兩人戀情緋聞更為屬實。

我就是我 小松菜奈不是G-Dragon的「女朋友」

小松菜奈近日與日本影帝奈田將暉的交往緋聞鬧得熱烘烘的 (ig@konichan7)

小松菜奈為人所熟識或許是因為與G-Dragon傳出交往的緋聞，但實質當時小松菜奈已憑着獨特出眾「厭世臉」成為時尚界手炙手可熱的寵兒。標誌性的齊瀏海配上烏黑長髮、透亮白晢皮膚配上修長身材讓她不斷成為多本雜誌的封面女郎，更在21歲時成為國際品牌CHANEL的國際形象代言人。

小松菜奈在時尚界和影視界也獲得不少的名氣 (ig@konichan7)

年紀輕輕便竄起並沒有令她甘於只在時尚界發展，更轉移步伐踏足從沒接觸過的影視圈，她說她討厭被外界定型和單一化，唯有百變形象才可讓自己繼續進步成長，她總是告誡自己要時常保持求知若飢，虛心若愚（Stay hungry, Stay foolish）的心態，難怪永遠對事物存在好奇心的小松菜奈會風靡整個亞洲圈，也吸引27歲的緋聞男友菅田將暉對她著迷。

按下圖看更多小松菜奈與菅田將暉合作電影的劇照：

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「厭世臉」背後暗藏開朗個性 更成吸引別人魅力

小松菜奈「厭世臉」的背後，其實是暗藏開朗個性(GETTY)

每每看見小松菜奈在雜誌硬照總是擺著冶艷至極的眼神，彷彿「厭世臉」是她專屬的臉孔。但鏡頭背後的她總是撐起純真無邪的笑容，眼神真切透亮是一位陽光甜美的可人兒，在歌手林宥嘉歌曲《天真有邪》擔任ＭＶ女主角，畫面中天真無邪、一個盡力討男友快樂的傻女孩、活潑充滿朝氣正正是她。日媒更說菅田將暉從很早以前就很欣賞她自然不造作且陽光活潑的個性。

「儘管我並沒有很優秀，但是我非常努力，因為我輕易不服輸。」 小松菜奈

「與其事後後悔，倒不如努力嘗試，做到自己能夠認同足夠為止。」 小松菜奈

小松菜奈的個性與菅田將暉談到需要的女友必要條例，是十分相似 (TWITTER@ito_moviejp)

兩人交往緋聞被爆出前，菅田將暉談到其女友必要的條件是很陽光開朗的人、喜歡搞笑，熱愛挑戰新事物，更需要喜歡電影、喜歡吃東西、要喜歡說話等。小松菜奈開展的演員之路令她對電影衍生出一股著迷，她更說自己非常迷戀演員這個舞台，不但讓她認識真實的自己更多，更可以挑戰新事物，看到多元的自己。她在電影《渴望》當飾演陰暗面重的女資優生，時而擔當暴力更血腥的女生，時而擔當師生父母眼中的資優生，儘管當時很多人挑剔她的演技，但她卻專心致志地一直努力去挑戰更多。

小松菜奈的個性與菅田將暉提到的女友條件不謀而合，她「厭世臉」背後暗藏開朗個性，更成吸引人的魅力。加上小松菜奈與菅田將暉自2015年合演電影《錯亂的一代》而認識，同年再合作拍攝愛情電影《溺水小刀》，飾演情人更可見兩人在戲外戲內生出不用言語的默契感，多次一同拍攝電影和廣告，以上種種的因素也為他們戀情緋聞更添真實。

按下圖看更多小松菜奈的個人照：

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資料來源：Sponichi，biglobe.ne.jp