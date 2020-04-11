作為女性，年紀越大，越會重視保養，皮膚身材要維持，陰道同樣要「Keep Fit」。陰道鬆緊度是不少女生在意卻不敢說出口的事，大眾總以陰道鬆緊來判斷女生的性經驗多寡，性愛滿足度也往往與陰道鬆緊掛勾，因此不少人都以為陰道鬆弛的問題必然是性經驗多所導致，事實上卻全然無關。

陰道肌肉非常有彈性，延展性極大，彷如橡根般，伸展過後會恢復原狀。最主要會影響陰道鬆緊度的原因就是年齡和生育。婦科醫生Rebecca Brightman在媒體《Elite Daily》中提及「陰道壁會在女性產後變得更鬆弛，尤其是自然產後，然而，她們的伴侶並不會到感受到明顯的變化。」分娩會讓陰道變得鬆弛，而陰道肌肉與身體其他部份的肌肉無異，也會隨着年紀漸長變鬆，即使沒有生育經驗的中年女性，也可能面對陰道鬆弛的問題。

陰道鬆弛是不少女性正面對卻又難以啟齒的問題。（Unsplash/Ryan Moreno）

陰道鬆弛（醫學上統稱為盆骨底肌肉鬆弛，即尿道、陰道和肛門肌肉）不僅僅會影響性生活的滿意度，嚴重者更會在打噴嚏或大力咳嗽時就出現滲尿。要鍛煉盆骨底肌肉，便要利用陰道專屬的「凱格爾運動」（盆骨底肌肉收縮運動），運動由凱格爾醫生發明，用以改善女性的子宮下垂及尿滲等婦科問題。

陰道保養是不少女性會忽略的一環，很多女性都是因為出現滲尿情況或另一半反映自己「太鬆」才使用縮陰球，但其實「凱格爾運動」可以作為日常鍛練。成人用品店創辦人呂穎恒（Vera）未生子之前堅持常做盆骨底肌肉運動，預防日後陰道鬆弛，「我建議成年女性已經可以做這組運動。」 Vera笑言生子後，之前的努力就會「一鋪清袋」，但鍛煉會陰肌肉的習慣讓她在分娩時「捱少一刀」，Vera的女兒出生時8磅8，算是巨嬰，一般情況下，為免會陰撕裂，醫生會「剪會陰」助分娩，但她鍛煉有功，「我分娩時沒有出現會陰撕裂，也不需剪會陰。」

成人用品店Sally's Toy創辦人Vera Lui憑自身經驗，建議成年女性已經可以鍛鍊凱格爾運動。（IG@sallystoy）

「凱格爾運動」不僅幫助女性，更可改善男性勃起障礙。泌尿科醫學雜誌《BJU International》在2005年刊登了盆骨底肌肉運動如何改善男性勃起障礙的研究，結果發現研究對象進行盆骨底肌肉運動6個月後，40%研究對象的勃起功能恢復正常，而35.5%對象報稱有改善。當然男生不會像女生使用小工具輔助，但「凱格爾運動」到底要怎麼練？

凱格爾運動感覺似「忍尿」

根據香港衛生署的資料，做盆骨肌肉運動的步驟是先放鬆大腿、臀部和腹部肌肉，慢慢收縮和向上提升盆骨底肌肉（此時感覺像忍尿），數10秒，之後放鬆10秒。Vera建議初開始做凱格爾運動的女性可以先從收放5秒入手，待盆骨底肌肉強化後在增加至10秒，「盆骨底肌肉運動要每天持之以恆地做，最理想是每天做100下，當然初起步可以量力而為。」而辨別自己是否正在鍛煉盆骨底肌肉也有一套方法，Vera指做凱格爾運動時把手指放在會陰位置，「當你感覺到肌肉正在向上提升，證明你練對了。」

為更有效鍛鍊，也有品牌推出配合app使用的智能縮陰球，可透過app監測訓練過程。（品牌圖片）

縮陰球輔助鍛煉會陰肌肉

初初開始做凱格爾運動難免不知何從入手，有些女性做這組運動時會利用縮陰球輔助。 市面上的縮陰球大多都是歐美牌子，亞洲女士選擇尺寸時也要花點心思，不少女士覺得自己生育過，所以就會很「鬆」，需要選一些大尺寸的縮陰球，但買完後因球太大而無法使用。尺寸是學問，重量也是學問，Vera直言「有些客人一開始就選重量最重的縮陰球，因此整個球掉了出來。」要避免這些尷尬場面，Vera建議入手縮陰球前，可以先仔細衡量自己的情況，或直接詢問店員意見。

除了要留意縮陰球的尺寸，Vera還提出以下有關縮陰球的小貼士:

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參考資料：《Elite Daily》、《BJU International》、香港衛生署